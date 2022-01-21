Від наслідків забруднення повітря щорічно помирає 7 млн ​​осіб

За даними експертів Організації Об'єднаних Націй, щорічно від наслідків забруднення повітря помирає 7 мільйонів осіб, а серед країн тільки в десяти повітря відповідає допустимим нормам.
Забруднене повітря служить причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легенів і ускладнень при вагітності. Негативно воно впливає і на дітей, провокуючи астму, хронічну легеневу недостатність затримку росту, діабет та інші захворювання.
Як повідомляють в ООН, в період карантинних обмежень через пандемію коронавірусу люди стали менше літати літаками і пересуватися громадським транспортом, що в рази знизило концентрацію забруднювачів повітря. Наприклад, в Мадриді рівень забруднення знизився на 50%.
Експерти відзначили, що на якість повітря впливає ряд факторів, серед яких - опалення будівель і навіть удобрення полів.
Його автори нагадали: забруднення повітря шкодить не тільки здоров'ю людини, але й економіці.
Відповідно до недавнього дослідження ООН, забрудненість повітря не перевищує допустимих норм тільки в 10 країнах, що входять в ЄЕК ООН:
Відповідно до недавнього дослідження ООН, забрудненість повітря не перевищує допустимих норм тільки в 10 країнах, що входять в ЄЕК ООН:
- Ірландії;
- Ісландії;
- Іспанії;
- Естонії;
- Канаді;
- Норвегії;
- Португалії;
- США;
- Швеції;
- Фінляндії.
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