Від наслідків забруднення повітря щорічно помирає 7 млн ​​осіб

19:40 07 вересень Київ, Україна

За даними експертів Організації Об'єднаних Націй, щорічно від наслідків забруднення повітря помирає 7 мільйонів осіб, а серед країн тільки в десяти повітря відповідає допустимим нормам.



Забруднене повітря служить причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легенів і ускладнень при вагітності. Негативно воно впливає і на дітей, провокуючи астму, хронічну легеневу недостатність затримку росту, діабет та інші захворювання.



Як повідомляють в



Експерти відзначили, що на якість повітря впливає ряд факторів, серед яких - опалення будівель і навіть удобрення полів. Забруднене повітря служить причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легенів і ускладнень при вагітності. Негативно воно впливає і на дітей, провокуючи астму, хронічну легеневу недостатність затримку росту, діабет та інші захворювання.Як повідомляють в ООН , в період карантинних обмежень через пандемію коронавірусу люди стали менше літати літаками і пересуватися громадським транспортом, що в рази знизило концентрацію забруднювачів повітря. Наприклад, в Мадриді рівень забруднення знизився на 50%.Експерти відзначили, що на якість повітря впливає ряд факторів, серед яких - опалення будівель і навіть удобрення полів.

"Це показує, що важливі комплексні міжгалузеві заходи, які не обмежуються транспортним сектором", - йдеться в повідомленні ЄЕК ООН.

Його автори нагадали: забруднення повітря шкодить не тільки здоров'ю людини, але й економіці.



Відповідно до недавнього дослідження ООН, забрудненість повітря не перевищує допустимих норм тільки в 10 країнах, що входять в ЄЕК ООН: