Від наслідків забруднення повітря щорічно помирає 7 млн ​​осіб

19:40 07 вересень Київ, Україна

За даними експертів Організації Об'єднаних Націй, щорічно від наслідків забруднення повітря помирає 7 мільйонів осіб, а серед країн тільки в десяти повітря відповідає допустимим нормам.

Забруднене повітря служить причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легенів і ускладнень при вагітності. Негативно воно впливає і на дітей, провокуючи астму, хронічну легеневу недостатність затримку росту, діабет та інші захворювання.

Як повідомляють в ООН, в період карантинних обмежень через пандемію коронавірусу люди стали менше літати літаками і пересуватися громадським транспортом, що в рази знизило концентрацію забруднювачів повітря. Наприклад, в Мадриді рівень забруднення знизився на 50%.

Експерти відзначили, що на якість повітря впливає ряд факторів, серед яких - опалення будівель і навіть удобрення полів.
"Це показує, що важливі комплексні міжгалузеві заходи, які не обмежуються транспортним сектором", - йдеться в повідомленні ЄЕК ООН.
Його автори нагадали: забруднення повітря шкодить не тільки здоров'ю людини, але й економіці.

Відповідно до недавнього дослідження ООН, забрудненість повітря не перевищує допустимих норм тільки в 10 країнах, що входять в ЄЕК ООН:
  • Ірландії;
  • Ісландії;
  • Іспанії;
  • Естонії;
  • Канаді;
  • Норвегії;
  • Португалії;
  • США;
  • Швеції;
  • Фінляндії.