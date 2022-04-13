Острів Джерсі заморозив активи Романа Абрамовича на суму 7 млрд доларів - Bloomberg

17:55 13 квітня Київ, Україна

Активи Романа Абрамовича на суму понад $7 млрд, що знаходяться в офшорній зоні острова Джерсі, були заморожені місцевою владою, повідомляє Bloomberg.

Острів Джерсі є володінням Великобританії, має власний парламент і широко відомий у світі як популярна «податкова гавань» (офшор).



Королівський суд Джерсі наклав ухвалу про заморожування активів російського мільярдера. Водночас поліція зробила обшук у приміщенні, яке належало Абрамовичу, — повідомляє видання.



Країни Євросоюзу заморозили майно російських громадян на загальну суму €30 млрд. Серед активів – вертольоти, яхти та нерухомість. Про це 8 квітня заявив на брифінгу у Брюсселі представник Єврокомісії Ерік Мамер. За його словами, ЄК у середині березня створила цільову групу із заморожування російського майна. Він зазначив, що робота з арешту активів російських громадян продовжуватиметься та нарощуватиметься.