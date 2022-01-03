Залишилося 72 години: на борту підводного човна, який зник в Індонезії, закінчується кисень

20:15 22 квітень Київ, Україна

Вчора, 21 квітня, індонезійський підводний човен з 53 членами екіпажу зник з радарів, сьогодні рятувальниками було виявлено об'єкт, який може виявитися зниклим судном.



У влади Індонезії залишилося близько 72 годин, щоб врятувати екіпаж, перш ніж на борту субмарини закінчиться кисень, повідомили у ВМС Індонезії.





Як зазначається, Сінгапур і Малайзія відправили власні кораблі до місця пошуків, США, Австралія, Франція і Німеччина також запропонували допомогу.

Більше 20 кораблів ВМФ, два підводні човни і п'ять літаків обшукували район, де в останній раз був виявлений підводний човен.

"Ми знаємо цю місцевість, але вода тут досить глибока", - сказав перший адмірал Індонезії Джуліус Віджоджоно.

На місці ймовірного затоплення підводного човна виявили нафтову пляму. Ймовірно, в баку судна утворилася тріщина.



Військово-морські сили Індонезії заявили, що під час занурення стався збій в електромережі, через який підводний човен втратив контроль і став нездатним виконувати аварійні процедури, які дозволили б йому спливти на поверхню.