Віспа мавп дісталася Польщі

Глава міністерства охорони здоров'я республіки Польща Адам Недзельський повідомив, що у країні підтвердили перший випадок віспи мавп.
Зазначається, що інфікований знаходиться на ізоляції у лікувальному закладі.
Подробиць про пацієнта та місце госпіталізації він не навів.
Мавпа віспа - рідкісне вірусне захворювання, що зазвичай зустрічається в західній і центральній Африці.
Випадки зараження вже були зареєстровані у Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії, Швеції та інших країнах.
Мавпа віспа - рідкісне вірусне захворювання, що зазвичай зустрічається в західній і центральній Африці.
Випадки зараження вже були зареєстровані у Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії, Швеції та інших країнах.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі