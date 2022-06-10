Віспа мавп дісталася Польщі

17:55 10 червня Київ, Україна

Глава міністерства охорони здоров'я республіки Польща Адам Недзельський повідомив, що у країні підтвердили перший випадок віспи мавп.



Зазначається, що інфікований знаходиться на ізоляції у лікувальному закладі.

"У нас було близько десяти передбачуваних випадків захворювання на мавпу віспу, зразки досліджуються. 10 червня – це день, коли у нас перший випадок”, – заявив Недзельський під час прес-конференції у Лодзинському медичному університеті.

Подробиць про пацієнта та місце госпіталізації він не навів.



Мавпа віспа - рідкісне вірусне захворювання, що зазвичай зустрічається в західній і центральній Африці.



Випадки зараження вже були зареєстровані у Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії, Швеції та інших країнах.





