Засновник компанії Alibaba Джек Ма залишив Китай і мешкає в Японії

08:56 30 листопада Київ, Україна

Засновник компанії Alibaba Джек Ма залишив Китай на тлі тиску влади на технологічні компанії.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Два роки тому на конференції у Шанхаї Ма розкритикував уряд Китаю за регуляторні заходи. Після цього він почав рідко з'являтися на публіці.

Анонімні джерела видання розповіли, що останні пів року бізнесмен та його родина живуть у центрі Токіо.

Видання зазначає, що зараз Ма поєднує бізнес та відпочинок, відвідує гірськолижні курорти та здійснює регулярні поїздки до США та Ізраїлю.