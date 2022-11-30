Засновник компанії Alibaba Джек Ма залишив Китай і мешкає в Японії

Засновник компанії Alibaba Джек Ма залишив Китай на тлі тиску влади на технологічні компанії.
Про це повідомляє видання Financial Times.
Два роки тому на конференції у Шанхаї Ма розкритикував уряд Китаю за регуляторні заходи. Після цього він почав рідко з'являтися на публіці.
Анонімні джерела видання розповіли, що останні пів року бізнесмен та його родина живуть у центрі Токіо.
Видання зазначає, що зараз Ма поєднує бізнес та відпочинок, відвідує гірськолижні курорти та здійснює регулярні поїздки до США та Ізраїлю.
Про це повідомляє видання Financial Times.
Два роки тому на конференції у Шанхаї Ма розкритикував уряд Китаю за регуляторні заходи. Після цього він почав рідко з'являтися на публіці.
Анонімні джерела видання розповіли, що останні пів року бізнесмен та його родина живуть у центрі Токіо.
Видання зазначає, що зараз Ма поєднує бізнес та відпочинок, відвідує гірськолижні курорти та здійснює регулярні поїздки до США та Ізраїлю.
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