Міністр ФРН, що оскандалилася, вирішила піти у відставку - ЗМІ

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт вирішила піти у відставку. Наразі обговорюється час офіційного оголошення та кандидатура наступника. Про це у п'ятницю, 13 січня, повідомляє німецьке видання BILD із посиланням на кілька джерел.
Наголошується, що ініціатором відставки є сама Ламбрехт, а не уряд.
Видання зазначає, що Крістін Ламбрехт переслідували скандали весь час, доки вона обіймала посаду міністра оборони.. Насамперед їй пригадали те, що вона так і не змогла вивчити військові звання, які є у німецькій армії. Але це був лише початок.
Також журналісти згадують і інші скандали, включаючи невдале новорічне привітання міністра, поспіхом записане в останні години 2022 року.
Нагадаємо, за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ламбрехт заявила, що зброю Україні не постачають через побоювання ескалації з боку Росії.
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