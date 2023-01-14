Міністр ФРН, що оскандалилася, вирішила піти у відставку - ЗМІ

09:22 14 січня Київ, Україна

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт вирішила піти у відставку. Наразі обговорюється час офіційного оголошення та кандидатура наступника. Про це у п'ятницю, 13 січня, повідомляє німецьке видання BILD із посиланням на кілька джерел.

Наголошується, що ініціатором відставки є сама Ламбрехт, а не уряд.

"Зараз йдеться про точний час відставки, наступник уже обговорюється", – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що Крістін Ламбрехт переслідували скандали весь час, доки вона обіймала посаду міністра оборони.. Насамперед їй пригадали те, що вона так і не змогла вивчити військові звання, які є у німецькій армії. Але це був лише початок.

"Коли близько 200 000 російських солдатів пройшли маршем перед кордонами України у січні 2022 року, Ламбрехт з гордістю оголосила про доставку в Україну 5 000 касок. Ганьба!" – пише видання.

Також журналісти згадують і інші скандали, включаючи невдале новорічне привітання міністра, поспіхом записане в останні години 2022 року.

Нагадаємо, за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ламбрехт заявила, що зброю Україні не постачають через побоювання ескалації з боку Росії.