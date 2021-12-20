Помилково спрацювала катапульта: під Калугою загинули троє військових

16:18 23 березень Київ, Україна

На військовому аеродромі під Калугою в Російській Федерації через випадкове спрацювання системи катапультування у бомбардувальника, загинули три людини.





Передає агентство ТАСС з посиланням на Міноборони Росії.



За даними агентства, серед загиблих - командир авіаполку, який сидів в літаку на місці інструктора. Агентство відзначає, що інцидент стався на землі під час запуску двигунів - в повітря літак не піднімався.

"Двадцять третього березня в ході планової підготовки на землі до польоту Ту-22М3 на аеродромі в Калузькій області сталося нештатне спрацьовування системи катапультування. Через недостатню висоту для розкриття парашутів три члени екіпажу при приземленні отримали травми, не сумісні з життям", - повідомили в Міноборони.

Для технічного обстеження літака і з'ясування причин події на аеродром направлено комісію ВКС Росії.