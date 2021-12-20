Помилково спрацювала катапульта: під Калугою загинули троє військових

На військовому аеродромі під Калугою в Російській Федерації через випадкове спрацювання системи катапультування у бомбардувальника, загинули три людини.
Передає агентство ТАСС з посиланням на Міноборони Росії.
За даними агентства, серед загиблих - командир авіаполку, який сидів в літаку на місці інструктора. Агентство відзначає, що інцидент стався на землі під час запуску двигунів - в повітря літак не піднімався.
За даними агентства, серед загиблих - командир авіаполку, який сидів в літаку на місці інструктора. Агентство відзначає, що інцидент стався на землі під час запуску двигунів - в повітря літак не піднімався.
Для технічного обстеження літака і з'ясування причин події на аеродром направлено комісію ВКС Росії.
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