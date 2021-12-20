Приголомшливі знімки нічної Європи з борту МКС

11:24 19 листопад Київ, Україна

Немає сумнівів, що наша планета виглядає чудово. Багато хто з нас захоплювався розсипом вогнів нічних міст із вікна літака. Це мерехтливе багатство притягує погляд, як вогники першої новорічної ялинки у далекому дитинстві. Наскільки ж приголомшливо виглядають нічні вогні всієї Європи з висоти космічного польоту! Своїм захопленням від отриманих вражень поділився астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке. Зроблені ним знімки та відео він розмістив на своєму сайті у Twitter.

За двісті днів, які Тома Песке перебував на борту міжнародної космічної станції, йому вдалося зробити сотні тисяч унікальних знімків нашої планети.

Повернувшись на Землю 9 листопада, астронавт пообіцяв, що всі свої понад 245 000 знімків він публікуватиме поступово, щоб постійно нагадувати собі та людям про те, "як виглядає Європа з космосу".

Якщо уважно розглянути знімки, можна побачити Україну, що мерехтить вогнями, а Київ на її тлі сяє яскравою зіркою.

Серед ранніх знімків Тома Песке є фото осіннього Києва з борту МКС.