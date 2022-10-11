Орбан вважає, що мир в Україні має бути встановлений між США та Росією

17:24 11 жовтня Київ, Україна

За словами прем'єр-міністра Віктора Орбана, світ в Україні має бути встановлений не між Україною та Росією, а між США та Росією, "виходячи з реалій" влади.



Про це він сказав у вівторок у Берліні на заході, організованому журналом Cicero та газетою Berliner Zeitung, повідомляє угорське незалежне видання Telex.



Під час дискусії Орбан заявив, що війна – це насамперед ресурси, і в той час, як, за його словами, у росіян майже необмежені ресурси з погляду енергії, солдатів та людей Україна має достатньо ресурсів лише завдяки допомозі Заходу та Сполучених Штатів .



Орбан сказав, що президент США Джо Байден зайшов надто далеко, коли назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем і вбивцею. За його словами, надією на світ є колишній президент США Дональд Трамп.



Угорський прем'єр зазначив, що Угорщина робить "все для світу", але вона не бажає допомагати українцям, знищуючи при цьому угорців.. Він додав, що Угорщина вже втратила близько 200 громадян, які загинули на фронті як пересічні.



За словами Орбана, у міжнародних дебатах надто багато уваги приділяється путіну, але путін його "зовсім не цікавить".

"Угорщину та Європу цікавлять наслідки війни для нас", - сказав він.



Орбан також наполягав, що угорський уряд дотримується в оцінці війни такої ж позиції, яку займає ЄС: що це агресія, оскільки росія порушила міжнародне право. Орбан переконував, що Угорщина належить до табору світу:

"Я прихильник негайного припинення вогню та негайних мирних переговорів", - говорив він.

Орбан вже традиційно розкритикував санкційну політику Брюсселя щодо Росії. Він назвав її примітивною в реалізації та катастрофічною за ефектом, наголосивши, що при правильному оформленні санкцій ціни на енергоносії не "злетіли б до небес", а європейським економікам не загрожує "розорення".



За його словами, санкції слід запроваджувати лише "розумно", а політика ЄС щодо Росії показує, що "карлик карає гіганта і карлик помирає".



За його словами, слід переглянути політику санкцій і створити таку систему енергопостачання, за якої ЄС не лише "перейде з рук в руки", тобто не просто змінить російську енергозалежність на американську, а здобуде енергетичну незалежність.