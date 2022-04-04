Опитування Reuters показало, що американці впевнені в чесності проведення виборів і підрахунку голосів

09:56 11 листопада Київ, Україна

Незважаючи на звинувачення Дональда Трампа в фальсифікації результатів виборів, левова частка жителів Штатів, ще до офіційного оголошення переможця, визнали президентство Джо Байдена.

Про це говорять дані опитування Reuters/Ipsos.



Опитування, проведене з 7 по 10 листопада, показало, що 79% дорослого населення США впевнені в перемозі Байдена. 13% відповіли, що підсумки виборів ще не вирішені, 3% заявили про перемогу чинного президента Дональда Трампа, 5% вагалися з відповіддю.



Думки опитаних відрізняються за партійними симпатіями: майже всі демократи сказали, що переміг Байден, серед республіканців в цьому впевнені близько 60%.



Остаточні підсумки виборів, що пройшли 3 листопада, ще не підведені, але за традицією ЗМІ оголошують переможця на основі попередніх результатів, які не повинні змінитися. На цей момент Байден може розраховувати не менш ніж на 279 голосів у колегії виборців, при необхідних для перемоги 270.



У загальнонаціональному голосуванні завдяки високій явці виборців Байден на ранок 11 листопада отримав рекордні для США 77 млн голосів, або 50,7%. Трампа підтримали трохи більше 72 млн виборців, або 47,5%.



Трамп все ще не визнав поразку. Він неодноразово оголошував про свою перемогу і стверджував, що став жертвою масштабної фальсифікації, не пред'являючи при цьому доказів.



За опитуванням, частиною якого було опитування Reuters/Ipsos, 70% американців, включаючи 83% демократів і 59% республіканців, впевнені, що місцева влада чесно підбиває підсумки виборів.