Визначено дату інавгурації нового президента США. Підготовка розпочалася

Незважаючи на те, що офіційні результати президентських виборів в США ще не оголошені, підготовка до інавгурації вже почалася.
Про це 8 листопада повідомив глава Спільного інавгураційного комітету Конгресу США Рой Блант телеканалу ABC.
Організація заходу приведення до присяги нового американського президента пройде в повномасштабному форматі, світова пандемія коронавірусу не стала для цього перешкодою.
"Шестеро людей в комітеті працюють над проведенням повноцінної церемонії на відкритому повітрі. Легше потім скоротити масштаб, ніж розширювати", - зазначив політик.
При цьому Блант висловив надію, що і кандидат від демократів Джозеф Байден, і республіканець Дональд Трамп відвідають церемонію, незважаючи на те, "кого з них в цей день приведуть до присяги".
Також сенатор підкреслив, що "той, кого приведуть до присяги", вважатиме день інавгурації великим.
Інавгурація нового президента США запланована на 20 січня 2021 року. За даними телеканалу, біля урядового комплексу на Капітолійському пагорбі почали зводити трибуни.
Організація заходу приведення до присяги нового американського президента пройде в повномасштабному форматі, світова пандемія коронавірусу не стала для цього перешкодою.
"Шестеро людей в комітеті працюють над проведенням повноцінної церемонії на відкритому повітрі. Легше потім скоротити масштаб, ніж розширювати", - зазначив політик.
При цьому Блант висловив надію, що і кандидат від демократів Джозеф Байден, і республіканець Дональд Трамп відвідають церемонію, незважаючи на те, "кого з них в цей день приведуть до присяги".
Також сенатор підкреслив, що "той, кого приведуть до присяги", вважатиме день інавгурації великим.
Інавгурація нового президента США запланована на 20 січня 2021 року. За даними телеканалу, біля урядового комплексу на Капітолійському пагорбі почали зводити трибуни.
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