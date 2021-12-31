Опозиція не пускає Пашиняна на засідання Кабміну

12:10 22 квітень Київ, Україна

Кілька людей, які представляють опозиційний рух Азатагрум (Звільнення), демонстративно прикували руки до дверей будівлі вірменського уряду, перешкоджаючи входу на засідання Кабміну прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє ТАСС у четвер, 22 квітня.

"Пашинян і його прихильники не повинні увійти в будівлю", - заявив один з учасників акції, який вважає, що прем'єр "здає Вірменію".

З деяких протестувальників поліціянти ланцюги вже зняли і здійснюють затримання опозиціонерів.



Напередодні стало відомо, що візит Пашиняна в Мегрі на півдні Вірменії спровокував бійку. Десятки громадян вимагали, щоб Пашинян покинув місто. Частина людей зібралася, щоб підтримати прем'єр-міністра. Між ними зав'язалася бійка, але силовикам вдалося розняти їх.