Опозиція Молдови готується до протестів через підвищення пенсійного віку

12:02 23 листопад Київ, Україна

У 2020 році молдавськими соціалістами було анульовано постанову, за якою пенсійний вік було збільшено до 63 років. Їм вдалося знизити його до 57 років для жінок та до 62 років для чоловіків. Проте, у зв'язку з приходом до влади проєвропейської Партії дії та солідарності (ПДС) у 2021 році, у законопроєкт були внесені зміни, які скасували поправки соціалістів.



Ці зміни були розкритиковані опозиціонерами, які збираються влаштовувати протести для захисту громадян від «закону про національний геноцид». Соціалісти повідомили, що повною мірою захищатимуть права та свободи всіх людей, домагаючись скасування закону про підвищення пенсійного віку.



У заяві опозиціонерів також йдеться про те, що партія завжди вела боротьбу за соціальну справедливість, гарантії та права пенсіонерів і продовжить їх обстоювати у будь-якому разі всіма законними способами.