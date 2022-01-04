Опозиція готує Білорусь до референдуму по Конституції

Опозиційні сили Білорусі створили свій альтернативний орган влади - Координаційна рада. Мета ради полягає в розробці заходів і керівництві опозиційним рухом. Як заявила через Facebook довірена особа Світлани Тіхановском Ольга Ковалькова, недавно Координаційна рада оголосила про початок підготовки до референдуму щодо змін до Конституції.

За її словами, збереження влади в руках колишнього президента призводить до величезних збитків на підприємствах і впливає на добробут народу.