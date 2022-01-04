Опозиція готує Білорусь до референдуму по Конституції
11:52 24 серпень Київ, Україна
Опозиційні сили Білорусі створили свій альтернативний орган влади - Координаційна рада. Мета ради полягає в розробці заходів і керівництві опозиційним рухом. Як заявила через Facebook довірена особа Світлани Тіхановском Ольга Ковалькова, недавно Координаційна рада оголосила про початок підготовки до референдуму щодо змін до Конституції.
За її словами, збереження влади в руках колишнього президента призводить до величезних збитків на підприємствах і впливає на добробут народу.
"Каже нам, що привезе робітників з Росії, Китаю, України. Але це наша країна! Ми, народ Білорусі, потребуємо тільки в одному, щоб «він» нарешті пішов. Заявляємо, що діємо тільки в рамках Конституції Білорусі. Ми закликаємо громадян по всій країні почати процедуру анулювання повноважень депутатів Палати представників і депутатів місцевих рад. Починаємо підготовку до референдуму про зміни до Конституції ", - написала Ковалькова ..
Нагадаємо, в Білорусі порушили кримінальну справу за статтею про захоплення влади за фактом створення координаційної ради.
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