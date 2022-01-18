Опозиція Білорусі збирає протести до 9 травня

08:00 03 травень Київ, Україна

Опозиція Білорусі готує нову хвилю протестів на 9 травня.

Про це білоруський опозиціонер Павло Латушко заявив в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Я буду використовувати соціальні мережі, щоб закликати білорусів вийти на вулиці. Якби Лукашенко побив протестувальників 9 травня, він увійшов би в білоруську історію як фашист", - говорить Латушко.

За його словами, з літа 2020 року на акціях протесту в Білорусі були заарештовані 35 тисяч осіб. Є свідчення, що 4 646 осіб зазнали жорстоких тортур, а дев'ять були вбиті або померли в результаті жорстокого поводження.



Латушко зазначає, що "репресії охопили всі верстви суспільства, і вони гірші в Європі за останні 40 років".



Нагадаємо, що з серпня 2020 року в Білорусі тривають протести, пов'язані з оголошенням результатів президентських виборів, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Україна і багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.