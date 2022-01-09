Опозиція Білорусі має намір провести масові акції протесту 9 травня

06:30 05 травень Київ, Україна

Опозиційний рух Білорусі планує чергові акції протесту проти правління самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Масові протести пройдуть напередодні Дня перемоги, 9 травня.

Про це заявив ексміністр культури Білорусі, експосол країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко.

"Через соцмережі я буду закликати білорусів вийти на вулиці. Якщо Лукашенко дозволить побити протестувальників 9 травня, він увійде в білоруську історію як фашист", - зазначив опозиціонер.

Нинішні переслідування опозиції в Білорусі Латушко назвав найстрашнішими в Європі за останні 40 років. "Репресії проникли в усі верстви суспільства", - зазначив він, додавши, що зараз білоруський парламент працює над законом, який дозволить силовикам стріляти на демонстраціях без попередження.



За даними Латушка, в Білорусі була сформована спецгрупа для відстеження членів демократичного руху за кордоном і їхньої ліквідації. "Ми є свідками терору в Європі 21 століття. Але колись відбудеться і другий процес над військовими злочинцями, як в 1945 році в Нюрнберзі, я в цьому впевнений", - додав він.