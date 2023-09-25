Опозиція Вірменії анонсує акцію непокори в Єревані: протест проти Пашиняна

09:05 25 вересня Київ, Україна

У Єревані, столиці Вірменії, представники опозиції оголосили про заплановану всенародну акцію непокори, починаючи з 8 ранку 25 вересня, з обіцянкою "паралізувати місто".



Повідомлення про це з'явилися у ЗМІ. Опозиційні групи провели мітинг на площі Республіки в Єревані, де висловили вимогу відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у зв'язку з його політикою щодо Нагірного Карабаху.



Зазначається, що лідери опозиції анонсували проведення акцій непокори протягом найближчих трьох днів.

"Ми повинні вийти на вулиці і посилити нашу непокору настільки, щоб уряду довелося поступитися", - заявив Аястан Ішхан Сагателян, депутат із опозиційної фракції.

У Єревані тривають протести вже кілька днів, викликані протидією капітуляції невизнаного Нагірного Карабаху. Демонстранти вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і опозиція закликає регіони приєднатися до протестів у столиці.