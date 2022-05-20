Опозиційний рух Білорусі нагородили премією Сахарова

15:22 16 грудня Київ, Україна

Лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську в Брюсселі нагородили премією Андрія Сахарова, як зазначає сама Тихановська, ця премія належить самовідданості та силі духу народу Білорусі.

"Ця нагорода - заслуга для всіх білорусів, які зараз відстоюють свої права на вулицях Мінська та інших міст Білорусі. Вони знають, за що ведуть боротьбу, - за нові демократичні цінності, і весь світ бачить їхню мужність. Ця нагорода свідчить про те, що весь світ - з нами, що люди розуміють і підтримують нас у цій непростій боротьбі. Свобода перемагає страх", - зазначила Тихановська.

За її словами, за час протестів, які проходять з серпня, близько 32 тисяч осіб було затримано, проти понад 1000 протестувальників порушено кримінальні справи. Зараз за ґратами в білоруських в'язницях перебувають 156 політичних в'язнів.



Лідерка білоруської опозиції також підкреслила важливість підтримки Європейського Союзу.

"Ваша позиція важлива, але необхідні дії. Будьте зараз з народом Білорусі, і білоруси будуть відповідати вам тим же в майбутньому", - сказала Тихановська, звертаючись до депутатів Європарламенту.

Президент ЄП Девід Сассолі привітав представників демократичної опозиції Білорусі.