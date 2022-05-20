Опозиційний рух Білорусі нагородили премією Сахарова

Лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську в Брюсселі нагородили премією Андрія Сахарова, як зазначає сама Тихановська, ця премія належить самовідданості та силі духу народу Білорусі.
"Ця нагорода - заслуга для всіх білорусів, які зараз відстоюють свої права на вулицях Мінська та інших міст Білорусі. Вони знають, за що ведуть боротьбу, - за нові демократичні цінності, і весь світ бачить їхню мужність. Ця нагорода свідчить про те, що весь світ - з нами, що люди розуміють і підтримують нас у цій непростій боротьбі. Свобода перемагає страх", - зазначила Тихановська.
За її словами, за час протестів, які проходять з серпня, близько 32 тисяч осіб було затримано, проти понад 1000 протестувальників порушено кримінальні справи. Зараз за ґратами в білоруських в'язницях перебувають 156 політичних в'язнів.
Лідерка білоруської опозиції також підкреслила важливість підтримки Європейського Союзу.
"Ваша позиція важлива, але необхідні дії. Будьте зараз з народом Білорусі, і білоруси будуть відповідати вам тим же в майбутньому", - сказала Тихановська, звертаючись до депутатів Європарламенту.
Президент ЄП Девід Сассолі привітав представників демократичної опозиції Білорусі.
"Протягом кількох минулих місяців ви продемонстрували, що означає не здаватися. Ваші мужність і сила духу стали основою революційних змін в країні в 2020 році. Для нас вручення цієї премії є важливим кроком. Ми знаємо, що відбувається у вашій країні, бачимо мужність ваших жінок, страждання всього народу, ваше прагнення жити в демократичній країні. Ваша боротьба за свободу надихає всіх нас. Білорусь більше не боїться. Ніякий тоталітаризм не може перешкодити вам відкрити нову сторінку в історії країни", - заявив він.
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