Оператор «Північного потоку-2» заявив про готовність розпочати постачання газу

07:35 30 грудень Київ, Україна

Оператор трубопроводу «Північний потік – 2» з Росії до Німеччини готовий розпочати постачання газу. При цьому регуляторний орган Німеччини BNetzA заявив, що процес затвердження трубопроводу затягнеться до другої половини 2022 року.



"Станом на 29 грудня завершено процедуру введення газу для другої нитки газопроводу "Північний потік-2"", - йдеться у повідомленні операційної компанії Nord Stream 2 AG.



«Цього тиску достатньо, щоб розпочати транспортування газу у майбутньому», - додали у швейцарській компанії.



Президент Володимир Путін у середу підтвердив, що Росія готова відправляти газ по «Північному потоку - 2», як тільки влада Німеччини дасть свою згоду.



«Щойно вони вирішать розпочати роботу, великі обсяги - додаткові обсяги - російського газу негайно почнуть надходити до Європи», - сказав він з державного телебачення.



Ціни на газ у Європі за останній тиждень зростали, і Путін припустив, що запуск трубопроводу поверне їх назад.



"Це, звичайно, відразу ж позначиться на ціні на ринку, на місці, і всі ті країни, які споживають російський газ, звичайно, відразу це відчують", - сказав він.



Північний потік-2 був завершений у вересні, але BNetzA призупинила процес затвердження в Німеччині у листопаді, заявивши, що йому необхідно привести документацію газопроводу у відповідність до законодавства Німеччини, перш ніж він зможе бути сертифікований.



Нагадаємо, трубопровід протягом багатьох років розділяв європейські столиці та посилював напруженість між ЄС та Вашингтоном, а критики заявляли, що проєкт посилить залежність Європи від російського газу.



Західні країни протягом кількох тижнів звинувачували Росію в обмеженні постачання газу, щоб чинити тиск на Європу на тлі напруженості через конфлікт в Україні та проштовхнути «Північний потік – 2».



Путін та російський енергетичний гігант "Газпром" відкинули звинувачення.