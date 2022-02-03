Операція "Страж стін": Ізраїль мобілізує тисячі резервістів

18:32 13 травень Київ, Україна

Для проведення антитерористичної операції "Страж стін" командування Армії оборони Ізраїлю оголосило про призов 7000 резервістів.

Резервісти повинні прибути на бази в повній готовності до участі в бойових діях, повідомляють ізраїльські ЗМІ 13 травня.

11 травня Міноборони Ізраїлю вже призвало 5000 резервістів.

Також, як повідомляє The Jerusalem post, глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц наказав терміново викликати 10 рот прикордонної поліції і розподілити їх по всій країні, щоб зупинити масові зіткнення між арабським і єврейським населенням.



Відзначається, що близько 374 осіб були арештовані по всьому Ізраїлю після інтенсивного єврейсько-арабського насильства і безладів.



Разом з тим прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав арабські і єврейські народи до припинення повстань і до миру.

"Ніщо не виправдовує лінчування арабів серед євреїв, і ніщо не виправдовує лінчування євреїв арабами. Ми не приймаємо цього. Ми не повинні використовувати це насильство. Ми повернемо контроль і управління в країні. У всіх містах, в змішаних містах, в єврейських містах - всюди. Давайте об'єднаємося, щоб виконати завдання, яке ми повинні виконувати як громадяни нашої країни: відновити управління, усунути цю анархію, зберегти і відновити безпеку і мир, яких ми всі заслуговуємо", - закликав Нетаньяху.

Раніше сьогодні ХАМАС відновив обстріл території Ізраїлю. За три дні радикали випустили з Сектора Гази по Ізраїлю понад 1600 ракет. У відповідь Армія оборони Ізраїлю вразила понад 600 військових цілей ХАМАС.



Ізраїльські військові розробляють кілька варіантів наземної операції проти угруповання ХАМАС, але рішення поки не прийнято.