12:34 25 липня Київ, Україна

Навіть офіційний росстат зафіксував рекордну еміграцію із центральної росії. Ситуація стосується й москви, яка традиційно була лідером із приросту населення. Зараз же спостерігається негативна динаміка – за 4 місяці москву залишили 63 тисячі осіб, тоді як приїжджих зафіксовано лише 45 тисяч.



Відтік населення відзначений у всіх регіонах центральної росії. Лідерами є Білгородська, Смоленська та Воронезька області. Інші регіони відстають не надто.



Відзначено зміну напряму міграції. Раніше всі їхали до центрального регіону, а тепер навпаки – з нього. Жителі західної частини росії обирають для еміграції Казахстан, Грузію та Вірменію. А мешканці східної частини країни обирають Монголію як перевалочний пункт для виїзду до Південної Кореї та інших південноазіатських країн.



Масова еміграція пояснюється відсутністю очікувань позитивної динаміки розвитку. Тому росію залишає така велика кількість IT-фахівців, які разом із собою відвозять як доходи від галузі, так і доступ до передових технологій. Причому, якщо друга велика частка емігрантів (молоді люди призовного віку) зможуть повернутися після того, як зникне загроза мобілізації та призову, то фахівці технічного сектора залишатимуться за кордоном через накладені на росії санкції.