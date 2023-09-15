OpenAI розширюється: другий офіс у Дубліні, Ірландія

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, має намір відкрити свій другий офіс за межами Сполучених Штатів. Вибір припав на Дублін, столицю Ірландії, повідомляє агентство Bloomberg.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман високо оцінив вражаюче зростання та прогрес екосистеми технологій та стартапів в Ірландії.
Компанія вже опублікувала дев'ять вакансій в Ірландії на своїй сторінці для кар'єри та оголосила про свої плани щодо розширення команди. Це дозволить розвивати операції, зміцнювати довіру та безпеку, розширювати ринок, працювати над інженерною безпекою та юридичними аспектами, а також ефективніше обслуговувати європейський ринок.
OpenAI приєднується до низки технологічних гігантів, таких як Meta Platforms, Alphabet, LinkedIn та Apple, які також обрали Ірландію для створення своїх баз. Цей вибір зумовлений низькими корпоративними податковими ставками, становищем країни в Європейському Союзі та розвиненою інфраструктурою у сфері технологій.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман високо оцінив вражаюче зростання та прогрес екосистеми технологій та стартапів в Ірландії.
Компанія вже опублікувала дев'ять вакансій в Ірландії на своїй сторінці для кар'єри та оголосила про свої плани щодо розширення команди. Це дозволить розвивати операції, зміцнювати довіру та безпеку, розширювати ринок, працювати над інженерною безпекою та юридичними аспектами, а також ефективніше обслуговувати європейський ринок.
OpenAI приєднується до низки технологічних гігантів, таких як Meta Platforms, Alphabet, LinkedIn та Apple, які також обрали Ірландію для створення своїх баз. Цей вибір зумовлений низькими корпоративними податковими ставками, становищем країни в Європейському Союзі та розвиненою інфраструктурою у сфері технологій.
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