OpenAI відкриває свій перший закордонний офіс у Лондоні

15:29 29 червня Київ, Україна

OpenAI, американська компанія, що стоїть за створенням популярного чат-бота ChatGPT, оголосила про плани відкрити свій офіс за кордоном у місті Лондон, Великобританія.

Цю новину повідомляє інформаційний портал BBC.

Виконавчий директор OpenAI Сем Альтман зазначив, що цей крок є "можливістю залучити видатні таланти з усього світу".

Перший офіс компанії поза США буде відкрито саме в Лондоні.

У травні поточного року, на одному із заходів в Університетському коледжі Лондона, Сем Альтман наголосив, що штучний інтелект здатний створювати нові робочі місця та зменшувати соціальні нерівності.

У свою чергу, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що штучний інтелект має потенціал "позитивно вплинути на майбутнє людства" та "забезпечити найкращі результати для мешканців Великобританії, застосовуючись у різних галузях для удосконалення державних послуг".