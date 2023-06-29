OpenAI відкриває свій перший закордонний офіс у Лондоні

OpenAI, американська компанія, що стоїть за створенням популярного чат-бота ChatGPT, оголосила про плани відкрити свій офіс за кордоном у місті Лондон, Великобританія.
Цю новину повідомляє інформаційний портал BBC.
Виконавчий директор OpenAI Сем Альтман зазначив, що цей крок є "можливістю залучити видатні таланти з усього світу".
Перший офіс компанії поза США буде відкрито саме в Лондоні.
У травні поточного року, на одному із заходів в Університетському коледжі Лондона, Сем Альтман наголосив, що штучний інтелект здатний створювати нові робочі місця та зменшувати соціальні нерівності.
У свою чергу, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що штучний інтелект має потенціал "позитивно вплинути на майбутнє людства" та "забезпечити найкращі результати для мешканців Великобританії, застосовуючись у різних галузях для удосконалення державних послуг".
Цю новину повідомляє інформаційний портал BBC.
Виконавчий директор OpenAI Сем Альтман зазначив, що цей крок є "можливістю залучити видатні таланти з усього світу".
Перший офіс компанії поза США буде відкрито саме в Лондоні.
У травні поточного року, на одному із заходів в Університетському коледжі Лондона, Сем Альтман наголосив, що штучний інтелект здатний створювати нові робочі місця та зменшувати соціальні нерівності.
У свою чергу, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що штучний інтелект має потенціал "позитивно вплинути на майбутнє людства" та "забезпечити найкращі результати для мешканців Великобританії, застосовуючись у різних галузях для удосконалення державних послуг".
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