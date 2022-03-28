Побоюючись COVID-19, Північна Корея замінувала кордони з Китаєм

18:16 03 листопада Київ, Україна

Через серйозні прогалини у розвитку медичної сфери, яка самостійно не зможе впоратися з пандемією коронавірусу, уряд Північної Кореї прийняв рішення встановити наземні міни в прикордонних районах з Китаєм.

Про це заявила Національна розвідувальна служба Південної Кореї, повідомляє Yonhap у вівторок, 3 листопада.

"Оскільки для боротьби з коронавірусом немає ніяких фізичних або технічних засобів, то в Північній Кореї існує щось на зразок "коронавірусної травми", - заявив представник південнокорейської розвідки Ха Таї-кенг.

Він пояснив, що країна не отримує ніяких постачань ззовні, в тому числі з Південної Кореї.



Зокрема, на останніх зборах керівної партії КНДР обговорювалося, що в разі поширення коронавірусу в країні можуть загинути до 500 тисяч осіб.