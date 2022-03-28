Побоюючись COVID-19, Північна Корея замінувала кордони з Китаєм

Через серйозні прогалини у розвитку медичної сфери, яка самостійно не зможе впоратися з пандемією коронавірусу, уряд Північної Кореї прийняв рішення встановити наземні міни в прикордонних районах з Китаєм.
Про це заявила Національна розвідувальна служба Південної Кореї, повідомляє Yonhap у вівторок, 3 листопада.
Він пояснив, що країна не отримує ніяких постачань ззовні, в тому числі з Південної Кореї.
Зокрема, на останніх зборах керівної партії КНДР обговорювалося, що в разі поширення коронавірусу в країні можуть загинути до 500 тисяч осіб.
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