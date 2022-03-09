ООН забороняє співробітникам використовувати слова «війна» або «вторгнення» стосовно України - ЗМІ

17:53 08 березень Київ, Україна

Низка західних ЗМІ, зокрема, The Irish Times повідомляють, що «ООН забороняє співробітникам використовувати слова «війна» або «вторгнення» стосовно України». За даними журналістів видання, це зроблено, щоб «збалансувати чутливі політичні моменти», коли потужна держава-член ООН, Росія, «розправляється всередині країни з тими, хто використовує ці слова».

Натомість співробітників ООН інструктують використовувати слова «конфлікт» або «військовий наступ». Журналісти посилаються на документ, надісланий співробітникам ООН у понеділок до комунікаційного департаменту.

Також ООН заборонила своїм співробітникам використати українські прапорці на профілях у соціальних мережах чи вебсайтах – «це явище стало широко поширеним проявом солідарності з країною з моменту початку вторгнення 24 лютого», – зазначають The Irish Times. Аргумент, який наводять в ООН – це спосіб уникнути репутаційного ризику.



Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що важко повірити, що ООН могла б запровадити таку ж цензуру, як Кремль зараз у Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН.

Кулеба закликав ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони неправдиві: "На кону репутація ООН".