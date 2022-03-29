ООН висунула свою кандидатуру на роль посередника між Україною та росією

ООН пропонує стати посередником між росією та Україною, щоб терміново домовитись про гуманітарне перемир'я.
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на пресконференції. ООН вважає, що гуманітарне перемир'я між росією та Україною дасть змогу надати необхідну гуманітарну допомогу, а також забезпечить безпеку пересування цивільних осіб.
«Воно врятує життя, запобігатиме стражданням і захистить мирне населення України», – заявив Гутерріш журналістам.
Він нагадав, що з початку вторгнення росії в Україну війна призвела до «безглуздої втрати тисяч життів, вимушеного переселення десяти мільйонів людей, переважно жінок і дітей, систематичного руйнування важливої інфраструктури України та стрімкого зростання глобальних цін на продовольство та енергоносії».
ООН вважає, що всьому цьому потрібно покласти край і робить «все, що підтримує людей, чиє життя перевернула війна». ООН, за словами Гутерріша, підтримує українських біженців, а також допомагає тим, хто залишився в Україні.
За даними Гутерріша, близько тисячі співробітників ООН працюють у восьми гуманітарних центрах – у Дніпрі, Вінниці, Львові, Ужгороді, Чернівцях, Мукачеві, Луганську та Донецьку. За минулий місяць Всесвітня продовольча програма надала допомогу 800 тисячам українців, а до середини квітня цей показник планується збільшити до 1,2 млн.
Гутерріш розповів журналістам про автоколонну з продовольством, медичним приладдям та іншими предметами першої необхідності, яка прибула до Харкова.
«Але давайте скажемо прямо. "Рішення цієї гуманітарної трагедії знаходиться не в гуманітарній, а в політичній площині", - підкреслив генеральний секретар ООН, - тому я закликаю до негайного гуманітарного перемир'я, яке дозволить досягти прогресу в ході серйозних політичних переговорів, спрямованих на досягнення мирної угоди, заснованої на принципах Статуту ООН».
Гутерріш також висловив сподівання, що така угода дозволить впоратися з наслідками війни в Україні, пов'язаними з загрозою виникнення голоду в багатьох країнах, яким через пандемію і так доводиться витрачати значні кошти на подолання кризи.
«Я наполегливо закликаю сторони конфлікту та міжнародне співтовариство загалом співпрацювати з нами в ім'я миру та солідарності з населенням України та всього світу», – заявив голова ООН.
На запитання журналістів Гутерріша прокоментувати слова президента Байдена, що путін не повинен залишатися при владі, генеральний секретар ООН сказав: «Я думаю, нам потрібна деескалація. Нам потрібна військова деескалація та деескалація у риториці».
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на пресконференції. ООН вважає, що гуманітарне перемир'я між росією та Україною дасть змогу надати необхідну гуманітарну допомогу, а також забезпечить безпеку пересування цивільних осіб.
«Воно врятує життя, запобігатиме стражданням і захистить мирне населення України», – заявив Гутерріш журналістам.
Він нагадав, що з початку вторгнення росії в Україну війна призвела до «безглуздої втрати тисяч життів, вимушеного переселення десяти мільйонів людей, переважно жінок і дітей, систематичного руйнування важливої інфраструктури України та стрімкого зростання глобальних цін на продовольство та енергоносії».
ООН вважає, що всьому цьому потрібно покласти край і робить «все, що підтримує людей, чиє життя перевернула війна». ООН, за словами Гутерріша, підтримує українських біженців, а також допомагає тим, хто залишився в Україні.
За даними Гутерріша, близько тисячі співробітників ООН працюють у восьми гуманітарних центрах – у Дніпрі, Вінниці, Львові, Ужгороді, Чернівцях, Мукачеві, Луганську та Донецьку. За минулий місяць Всесвітня продовольча програма надала допомогу 800 тисячам українців, а до середини квітня цей показник планується збільшити до 1,2 млн.
Гутерріш розповів журналістам про автоколонну з продовольством, медичним приладдям та іншими предметами першої необхідності, яка прибула до Харкова.
«Але давайте скажемо прямо. "Рішення цієї гуманітарної трагедії знаходиться не в гуманітарній, а в політичній площині", - підкреслив генеральний секретар ООН, - тому я закликаю до негайного гуманітарного перемир'я, яке дозволить досягти прогресу в ході серйозних політичних переговорів, спрямованих на досягнення мирної угоди, заснованої на принципах Статуту ООН».
Гутерріш також висловив сподівання, що така угода дозволить впоратися з наслідками війни в Україні, пов'язаними з загрозою виникнення голоду в багатьох країнах, яким через пандемію і так доводиться витрачати значні кошти на подолання кризи.
«Я наполегливо закликаю сторони конфлікту та міжнародне співтовариство загалом співпрацювати з нами в ім'я миру та солідарності з населенням України та всього світу», – заявив голова ООН.
На запитання журналістів Гутерріша прокоментувати слова президента Байдена, що путін не повинен залишатися при владі, генеральний секретар ООН сказав: «Я думаю, нам потрібна деескалація. Нам потрібна військова деескалація та деескалація у риториці».
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