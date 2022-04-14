ООН повідомила про повномасштабну гуманітарну кризу в Ефіопії

Загострена ситуація в країні і гуманітарна криза, що почалася, змусила майже 27 тисяч жителів регіону Тиграй покинути свої будинки і бігти в сусідній Судан.
Про це йдеться в заяві Агентства ООН у справах біженців.
Вони переходять державний кордон Судану в декількох південних штатах, де вже почали споруджувати тимчасові притулки для біженців. Там облаштовують лікарні, житлові приміщення і туалети. Гуманітарні організації постачають біженцям їжу, одяг і медикаменти.
У самому Тиграї зараз повністю відсутнє електропостачання. Не працює зв'язок, в регіоні спостерігається дефіцит палива і готівки. Через активні бойові дії між урядовими військами і сепаратистами майже припинилося постачання їжі.
Збройний конфлікт у Тиграї триває вже майже 2 тижні. З одного боку, в ньому бере участь центральний уряд Ефіопії, а з іншого - сепаратистська організація «Народний фронт звільнення Тиграя».
Її члени підняли повстання після того, як чинний уряд Абія Ахмеда ініціював проведення в Ефіопії демократичних реформ, почавши тим самим демонтаж старої авторитарно-феодальної політичної системи.
Вони переходять державний кордон Судану в декількох південних штатах, де вже почали споруджувати тимчасові притулки для біженців. Там облаштовують лікарні, житлові приміщення і туалети. Гуманітарні організації постачають біженцям їжу, одяг і медикаменти.
У самому Тиграї зараз повністю відсутнє електропостачання. Не працює зв'язок, в регіоні спостерігається дефіцит палива і готівки. Через активні бойові дії між урядовими військами і сепаратистами майже припинилося постачання їжі.
Збройний конфлікт у Тиграї триває вже майже 2 тижні. З одного боку, в ньому бере участь центральний уряд Ефіопії, а з іншого - сепаратистська організація «Народний фронт звільнення Тиграя».
Її члени підняли повстання після того, як чинний уряд Абія Ахмеда ініціював проведення в Ефіопії демократичних реформ, почавши тим самим демонтаж старої авторитарно-феодальної політичної системи.
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