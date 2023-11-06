ООН повідомляє про втрату 88 своїх співробітників у Секторі Гази

88 співробітників Організації Об'єднаних Націй (ООН) загинули у Секторі Гази з 7 жовтня. Це найбільша втрата організації у одному конфлікті за її історію.
Про це йдеться у заяві ООН.
В ООН також нагадали, що, за даними ізраїльської влади, в Ізраїлі загинули близько 1 400 людей і тисячі отримали поранення. Понад 200 осіб, включаючи дітей, були взяті в заручники.
У заяві також наголосили, що, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Газі було вбито близько 9 500 осіб, у тому числі 3 900 дітей та понад 2 400 жінок. Понад 23 000 поранених потребують негайного лікування в перевантажених лікарнях.
У заяві також наголосили, що, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Газі було вбито близько 9 500 осіб, у тому числі 3 900 дітей та понад 2 400 жінок. Понад 23 000 поранених потребують негайного лікування в перевантажених лікарнях.
Наголошується, що населення перебуває в облозі та під ударами, позбавлене доступу до найнеобхіднішого для виживання, піддається бомбардуванням у своїх будинках, притулках, лікарнях та місцях поклоніння. Це є неприйнятним, заявили в ООН.
В ООН знову закликали сторони дотримуватися всіх своїх зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом та правом у галузі прав людини.
В ООН також наполягають, що більше допомоги – продовольства, води, медикаментів і, звичайно, палива – має надходити до Гази безпечно, швидко та у необхідному обсязі. Вона має досягати людей, що потребують її, особливо жінок і дітей, де б вони не знаходилися.
Напередодні ввечері представник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що завдяки діям ізраїльських військових Сектор Гази поділили на дві частини.
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