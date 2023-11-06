ООН повідомляє про втрату 88 своїх співробітників у Секторі Гази

14:44 06 листопада Київ, Україна

88 співробітників Організації Об'єднаних Націй (ООН) загинули у Секторі Гази з 7 жовтня. Це найбільша втрата організації у одному конфлікті за її історію.

Про це йдеться у заяві ООН.

"З 7 жовтня загинули десятки гуманітарних працівників, у тому числі 88 співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) - це найбільша кількість жертв серед співробітників ООН, яка колись зафіксована в одному конфлікті", - йдеться у заяві організації.

В ООН також нагадали, що, за даними ізраїльської влади, в Ізраїлі загинули близько 1 400 людей і тисячі отримали поранення. Понад 200 осіб, включаючи дітей, були взяті в заручники.



У заяві також наголосили, що, за даними Міністерства охорони здоров'я, у Газі було вбито близько 9 500 осіб, у тому числі 3 900 дітей та понад 2 400 жінок. Понад 23 000 поранених потребують негайного лікування в перевантажених лікарнях.

"Ракети продовжують травмувати сім'ї. Десятки тисяч людей були змушені залишити свої будинки. Це жахливо. Однак жахливі вбивства ще більшої кількості цивільних осіб у Газі викликають обурення, як і відрізання 2,2 мільйона палестинців від їжі, води, медикаментів, електрики та палива", - заявили в ООН.

В ООН знову закликали сторони дотримуватися всіх своїх зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом та правом у галузі прав людини. Наголошується, що населення перебуває в облозі та під ударами, позбавлене доступу до найнеобхіднішого для виживання, піддається бомбардуванням у своїх будинках, притулках, лікарнях та місцях поклоніння. Це є неприйнятним, заявили в ООН.

“Ми відновлюємо наш заклик до негайного та безумовного звільнення всіх цивільних осіб, які перебувають у заручниках. Цивільні особи та інфраструктура, на яку вони покладаються, зокрема лікарні, притулки та школи, мають бути захищені”, - йдеться у заяві.

В ООН також наполягають, що більше допомоги – продовольства, води, медикаментів і, звичайно, палива – має надходити до Гази безпечно, швидко та у необхідному обсязі. Вона має досягати людей, що потребують її, особливо жінок і дітей, де б вони не знаходилися.

“Нам потрібне негайне гуманітарне припинення вогню. Минуло вже 30 днів. Вистачить вже. Це має припинитись зараз”, - заявили в ООН.

Напередодні ввечері представник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що завдяки діям ізраїльських військових Сектор Гази поділили на дві частини.