ООН працює над глобальними рекомендаціями щодо штучного інтелекту

15:10 27 жовтня Київ, Україна

Генсек ООН Антоніу Гутерріш сформував групу експертів для надання рекомендацій щодо використання штучного інтелекту (ШІ).Гутерріш називає штучний інтелект технологією з "революційним потенціалом", але вказує, що він може загрожувати демократії та правам людини.

Про це йдеться у заяві Організації Об'єднаних Націй, опублікованій на сайті.

"Останній рік став надзвичайним прогресом у можливостях та використанні штучного інтелекту через чат-боти, клонування голосу, генератори зображень, відеопрограми. Завдяки одному такому додатку я мав сюрреалістичний досвід спостерігати за тим, як вимовляю промову бездоганною китайською, незважаючи на те, що я не говорю китайською, і рухи губ точно відповідали тому, що я говорив. Це лише один із прикладів неймовірних можливостей - та потенційних небезпек - ШІ", - сказав генсек ООН.

Водночас він зазначив, що нині штучний інтелект може сприяти надзвичайному прогресу людства. Зокрема, штучний інтелект міг би розширити масштаби роботи урядів, громадянського суспільства та ООН, від прогнозування та вирішення кризових ситуацій та до впровадження послуг охорони здоров'я та освіти.



Гутерріш попросив комісію до кінця року підготувати рекомендації щодо використання ШІ, визначити ризики, які несе із собою ШІ, а також можливості, які створює технологія.

"Не вдаючись до безлічі сценаріїв кінця світу, вже очевидно, що зловмисне використання ШІ може підірвати довіру до інститутів, послабити соціальну згуртованість та загрожувати самій демократії. З усіх цих причин я закликав до глобальної міждисциплінарної дискусії з багатьма зацікавленими сторонами щодо управління мистецтвом. Його користь для людства — всього людства — була максимальною, а ризики, що містяться, — зменшені", — сказав Гутерріш.

Зазначається, що рекомендації Консультативного органу використовуються для підготовки до Саміту майбутнього у вересні наступного року, а саме для переговорів щодо запропонованого Глобального цифрового договору. Організація консультуватиметься з Науковою консультативною радою ООН, зокрема про те, як можна використовувати переваги штучного інтелекту для прискорення прогресу на благо всіх.



Гутерріш підкреслив, що новостворений Консультативний орган високого рівня гендерно збалансований, географічно різноманітний та охоплює кілька поколінь. Члени мають глибокий досвід роботи в уряді, бізнесі, технологічній спільноті, громадянському суспільстві та наукових колах. Вони мають широкий спектр поглядів на сферу діяльності.