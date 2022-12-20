ООН перевірить інформацію про постачання іранських дронів до росії

Секретаріат ООН вивчає інформацію про постачання Іраном ударних безпілотників росії. Про це на засіданні Ради безпеки заявила заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.
За її словами, керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великобританії та США про необхідність перевірити інформацію про передачу БПЛА з Ірану до російської федерації, що суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.
За її словами, керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великобританії та США про необхідність перевірити інформацію про передачу БПЛА з Ірану до російської федерації, що суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.
Вона зазначила, що представник Ірану заперечує постачання дронів у рф, а росія висловила "серйозне занепокоєння з приводу запитів цих держав-членів".
За її словами, секретаріат вивчає наявну інформацію, про висновки буде повідомлено Раду Безпеки "у разі потреби у належний час".
21 жовтня Рада Безпеки ООН обговорила ситуацію в Україні. Зокрема, йшлося про використання рф іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця повідомив, що Україна запросила експертів ООН на консультації щодо протидії іранським дронам.
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