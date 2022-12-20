ООН перевірить інформацію про постачання іранських дронів до росії

10:34 20 грудня Київ, Україна





За її словами, керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великобританії та США про необхідність перевірити інформацію про передачу БПЛА з Ірану до російської федерації, що суперечить резолюції Ради Безпеки ООН. Секретаріат ООН вивчає інформацію про постачання Іраном ударних безпілотників росії. Про це на засіданні Ради безпеки заявила заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.За її словами, керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великобританії та США про необхідність перевірити інформацію про передачу БПЛА з Ірану до російської федерації, що суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.

"У своїх листах п'ять країн також звернулися із проханням здійснити інспекцію", - сказала Дікарло.

Вона зазначила, що представник Ірану заперечує постачання дронів у рф, а росія висловила "серйозне занепокоєння з приводу запитів цих держав-членів".



За її словами, секретаріат вивчає наявну інформацію, про висновки буде повідомлено Раду Безпеки "у разі потреби у належний час".



21 жовтня Рада Безпеки ООН обговорила ситуацію в Україні. Зокрема, йшлося про використання рф іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця повідомив, що Україна запросила експертів ООН на консультації щодо протидії іранським дронам.