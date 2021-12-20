ООН прогнозує зростання гуманітарних потреб у світі у 2022 році

08:41 03 грудень Київ, Україна

Організація Об'єднаних Націй прогнозує, що рекордні 274 мільйони людей, які разом становлять четверту за чисельністю населення країну у світі, наступного року потребуватимуть надзвичайної гуманітарної допомоги в таких країнах, як Афганістан, Ефіопія, М'янма, Сирія та Ємен. Всі вони стикаються з безліччю проблем, включаючи війну, відсутність безпеки, голод, зміну клімату та пандемію коронавірусу.



Управління з координації гуманітарної діяльності у своєму щорічному огляді майбутніх потреб прогнозує зростання на 17% кількості людей, які потребуватимуть термінової допомоги у 2022 році, та звертається до донорів з проханням надати рекордні 41 мільярд доларів на допомогу 183 мільйонам людей.



«Кліматична криза насамперед вражає найуразливіші у всіх відносинах країни. Затяжні конфлікти продовжуються, а нестабільність посилилася у кількох частинах світу, особливо в Ефіопії, М'янмі та Афганістані», - сказав Мартін Гріффітс, голова УКГП. "Пандемія ще не закінчилася, а бідні країни позбавлені вакцин".



Цього року донори виділили понад 17 мільярдів доларів на реалізацію минулорічних проєктів, але насправді фінансування було менше половини запиту Цього року донори виділили понад 17 мільярдів доларів на реалізацію минулорічних проєктів, але насправді фінансування було менше половини запиту ООН на 2021 рік.



В огляді представлені плани для 30 країн, половина з яких знаходиться в Африці, а більшість інших - на Близькому Сході або Латинській Америці.



Гріффітс навів оцінки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, згідно з якими 45 мільйонів людей перебувають під загрозою голоду у десятках країн.



«Гуманітарна допомога має значення», - сказав Гріффітс. «Нам вдалося зупинити голод, від якого страждають пів мільйона людей на півдні Судану. Ми надали медичну допомогу 10 мільйонам людей у Ємені. Ми допомогли вакцинувати мільйони людей у М'янмі».



УКГП заявляє, що понад 24 мільйони людей в Афганістані потребують життєво важливої допомоги через конфлікти, політичні заворушення, коронавірус, економічні потрясіння та найсильнішу посуху за більш ніж одне покоління.



«Ми ніколи не залишали Афганістан. І ми зараз там із прогнозованою програмою на 2022 рік, яка втричі перевищує програму на 2021 рік через різні потреби та обставини, які вам так добре відомі», - сказав він.



Гріффітс сказав, що ситуація в Ефіопії, де уряд веде боротьбу з бойовиками з району Тиграй, є «найтривожнішою» з точки зору «невідкладної необхідності», і сказав, що він «дуже стурбований» можливою облогою бойовиків на узбережжі столиці.