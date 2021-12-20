ООН прогнозує зростання гуманітарних потреб у світі у 2022 році

Організація Об'єднаних Націй прогнозує, що рекордні 274 мільйони людей, які разом становлять четверту за чисельністю населення країну у світі, наступного року потребуватимуть надзвичайної гуманітарної допомоги в таких країнах, як Афганістан, Ефіопія, М'янма, Сирія та Ємен. Всі вони стикаються з безліччю проблем, включаючи війну, відсутність безпеки, голод, зміну клімату та пандемію коронавірусу.
Управління з координації гуманітарної діяльності у своєму щорічному огляді майбутніх потреб прогнозує зростання на 17% кількості людей, які потребуватимуть термінової допомоги у 2022 році, та звертається до донорів з проханням надати рекордні 41 мільярд доларів на допомогу 183 мільйонам людей.
«Кліматична криза насамперед вражає найуразливіші у всіх відносинах країни. Затяжні конфлікти продовжуються, а нестабільність посилилася у кількох частинах світу, особливо в Ефіопії, М'янмі та Афганістані», - сказав Мартін Гріффітс, голова УКГП. "Пандемія ще не закінчилася, а бідні країни позбавлені вакцин".
Цього року донори виділили понад 17 мільярдів доларів на реалізацію минулорічних проєктів, але насправді фінансування було менше половини запиту ООН на 2021 рік.
В огляді представлені плани для 30 країн, половина з яких знаходиться в Африці, а більшість інших - на Близькому Сході або Латинській Америці.
Гріффітс навів оцінки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, згідно з якими 45 мільйонів людей перебувають під загрозою голоду у десятках країн.
«Гуманітарна допомога має значення», - сказав Гріффітс. «Нам вдалося зупинити голод, від якого страждають пів мільйона людей на півдні Судану. Ми надали медичну допомогу 10 мільйонам людей у Ємені. Ми допомогли вакцинувати мільйони людей у М'янмі».
УКГП заявляє, що понад 24 мільйони людей в Афганістані потребують життєво важливої допомоги через конфлікти, політичні заворушення, коронавірус, економічні потрясіння та найсильнішу посуху за більш ніж одне покоління.
«Ми ніколи не залишали Афганістан. І ми зараз там із прогнозованою програмою на 2022 рік, яка втричі перевищує програму на 2021 рік через різні потреби та обставини, які вам так добре відомі», - сказав він.
Гріффітс сказав, що ситуація в Ефіопії, де уряд веде боротьбу з бойовиками з району Тиграй, є «найтривожнішою» з точки зору «невідкладної необхідності», і сказав, що він «дуже стурбований» можливою облогою бойовиків на узбережжі столиці.
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