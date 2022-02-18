ООН закликає владу Білорусі звільнити Колеснікову

22:18 25 вересень Київ, Україна

Організація об'єднаних націй вимагає звільнити з-під варти опозиціонерку Марію Колесникову, яка підтримала на виборах кандидата-олігарха.

Повідомляється, що сьогодні, 25 вересня, Мінський суд не задовольнив скаргу Колесникової на неправомірне накладення арешту як запобіжного заходу.

Експерти ООН в сфері прав людини вважають, що влада Білорусі повинна випустити з-під варти члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову. Про це йдеться в їхній заяві, поширеній в п'ятницю в Женеві.

"Білорусь повинна провести швидке та ефективне розслідування того, що сталося з Колесниковою, забезпечити її право на ефективне відшкодування, а також встановити та віддати в руки правосуддя тих, хто відповідальний за її насильницьке зникнення", - підкреслили експерти.

Як зазначає у своєму пресрелізі Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), "експерти закликали Білорусію звільнити відомого опозиційного лідера Марію Колесникову".

Заяву підписали 16 експертів ООН, в тому числі спецдоповідачка по позасудовим стратам Агнес Калламар, а також її колеги, що займаються захистом прав на свободу думок - Ірені Кхан, свободу зібрань - Клеман Ньялетсоссі Вуль, положенням в області прав людини в Білорусі - Анаіс Марін, питанням про тортури Нільс Мельцер і члени двох робочих груп ООН - з насильницьких зникнень і з довільних затримань.

Раніше в Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що Колесникова була затримана при незаконному перетині кордону з Україною. Потім вона була заарештована за звинуваченням у публічних закликах до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Білорусі.