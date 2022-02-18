ООН закликає владу Білорусі звільнити Колеснікову

Організація об'єднаних націй вимагає звільнити з-під варти опозиціонерку Марію Колесникову, яка підтримала на виборах кандидата-олігарха.
Повідомляється, що сьогодні, 25 вересня, Мінський суд не задовольнив скаргу Колесникової на неправомірне накладення арешту як запобіжного заходу.
Експерти ООН в сфері прав людини вважають, що влада Білорусі повинна випустити з-під варти члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову. Про це йдеться в їхній заяві, поширеній в п'ятницю в Женеві.
"Білорусь повинна провести швидке та ефективне розслідування того, що сталося з Колесниковою, забезпечити її право на ефективне відшкодування, а також встановити та віддати в руки правосуддя тих, хто відповідальний за її насильницьке зникнення", - підкреслили експерти.
Як зазначає у своєму пресрелізі Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), "експерти закликали Білорусію звільнити відомого опозиційного лідера Марію Колесникову".
Заяву підписали 16 експертів ООН, в тому числі спецдоповідачка по позасудовим стратам Агнес Калламар, а також її колеги, що займаються захистом прав на свободу думок - Ірені Кхан, свободу зібрань - Клеман Ньялетсоссі Вуль, положенням в області прав людини в Білорусі - Анаіс Марін, питанням про тортури Нільс Мельцер і члени двох робочих груп ООН - з насильницьких зникнень і з довільних затримань.
Раніше в Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що Колесникова була затримана при незаконному перетині кордону з Україною. Потім вона була заарештована за звинуваченням у публічних закликах до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Білорусі.
Повідомляється, що сьогодні, 25 вересня, Мінський суд не задовольнив скаргу Колесникової на неправомірне накладення арешту як запобіжного заходу.
Експерти ООН в сфері прав людини вважають, що влада Білорусі повинна випустити з-під варти члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову. Про це йдеться в їхній заяві, поширеній в п'ятницю в Женеві.
"Білорусь повинна провести швидке та ефективне розслідування того, що сталося з Колесниковою, забезпечити її право на ефективне відшкодування, а також встановити та віддати в руки правосуддя тих, хто відповідальний за її насильницьке зникнення", - підкреслили експерти.
Як зазначає у своєму пресрелізі Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), "експерти закликали Білорусію звільнити відомого опозиційного лідера Марію Колесникову".
Заяву підписали 16 експертів ООН, в тому числі спецдоповідачка по позасудовим стратам Агнес Калламар, а також її колеги, що займаються захистом прав на свободу думок - Ірені Кхан, свободу зібрань - Клеман Ньялетсоссі Вуль, положенням в області прав людини в Білорусі - Анаіс Марін, питанням про тортури Нільс Мельцер і члени двох робочих груп ООН - з насильницьких зникнень і з довільних затримань.
Раніше в Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що Колесникова була затримана при незаконному перетині кордону з Україною. Потім вона була заарештована за звинуваченням у публічних закликах до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Білорусі.
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