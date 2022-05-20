ООН закликала до переговорів щодо створення інклюзивного уряду в Афганістані

07:45 17 серпня Київ, Україна

Як повідомило агентство CNN, в Раді Безпеки ООН звернулися з вимогою припинити бойові дії на території країни і запропонували шляхом переговорів створити в Афганістані "єдиний, інклюзивний і представницький уряд - в тому числі при повній, рівній і значимій участі жінок".

Довідка: Інклюзивний (від латинського слова includo «включаю») - передбачає включення будь-кого, чого-небудь в загальну картину.

"Члени Ради Безпеки ООН закликають до негайного припинення всіх бойових дій і формування нового уряду шляхом інклюзивних переговорів", - йдеться в заяві.

Організація також висловила глибоку стурбованість повідомленнями про порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини і підкреслила строкову та нагальну необхідність притягнення винних до відповідальності.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав талібів "бути надзвичайно стриманими". Він підкреслив, що охочим необхідно дати можливість покинути країну.

Рада Безпеки ООН підкреслила важливість боротьби з тероризмом в Афганістані для забезпечення того, щоб інші країни не піддавалися погрозам або нападам, і заявила, що "ні таліби, ні будь-які інші афганські угруповання або окремі особи не повинні підтримувати терористів, що діють на території будь-якої іншої країни".

Посол Афганістану в ООН Гулам Ісакзай, виступаючи від імені мільйонів людей, "чия доля висить на волосині", закликав Організацію Об'єднаних Націй не визнавати ніяку адміністрацію, яка домагається влади силою, або будь-який уряд, що не є інклюзивним.