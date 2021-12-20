ООН: пандемія катастрофічно вплине на освіту

За даними ООН, навчання близько 40 мільйонів дітей призупинено через всесвітньої пандемії. Як вказав генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерріш, той факт, що діти "критично важливого дошкільного віку" не отримали обхідні для них знання, в майбутньому може обернутися великими проблемами не тільки для дітей і батьків, але і для всього суспільства.

У зв'язку зі сформованою ситуацією світу загрожує "катастрофа поколінь". Карантин вплинув на освітній процес в 160 країнах, а через закриття навчальних закладів близько мільярда учнів ми змогли отримати знання в повній мірі.

Гутерріш додав, що через загрозу "катастрофи поколінь" відновлення нормального процесу навчання має стати першочерговим завданням.

"Зараз - визначальний момент для дітей та молоді світу. Рішення, які зараз приймають уряди, матимуть тривалий вплив на сотні мільйонів молодих людей і перспективи розвитку країн на наступні десятиліття ", - підкреслив він і уточнив, що консультації з батьками та педагогами повинні стати основними у вирішенні цього питання.

Нагадаємо, що раніше ООН закликала ввести базовий дохід через пандемію. Базовий дохід для найбідніших в країнах, що розвиваються допоможе сповільнити поширення коронавируса, вважають в організації.