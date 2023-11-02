ООН стурбована зростанням кількості страт в Ірані: понад 400 випадків за сім місяців

Іран збільшив кількість страт "зі страшною швидкістю". За даними генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, за перші сім місяців поточного року було страчено щонайменше 419 осіб, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Це зростання страт і затримань в Ірані відбулося на тлі протестів, що виникли після смерті 22-річної Махси Аміні, яка померла під вартою у вересні 2022 року після затримання "поліцією моралі" в Тегерані за нібито "неналежне" носіння хіджабу.
В доповіді зазначається, що семеро чоловіків були страчені через протести, викликані смертю Махси Аміні або їхню участь в них. Згідно з інформацією ООН з прав людини, судове провадження у всіх цих випадках не відповідало міжнародним стандартам належної правової процедури та справедливого судового розгляду.
За період з 17 вересня 2022 року по 8 лютого 2023 року було заарештовано близько 20 тисяч осіб, які брали участь у протестах. Особливо занепокоєння викликає факт, що більшість арештованих могли бути неповнолітніми, оскільки середній вік заарештованих оцінювався у 15 років, згідно з інформацією заступника командувача Корпусу вартових Ісламської революції.
Гутерреш також висловив занепокоєння щодо осіб, які були помилувані, але потім отримали нові звинувачення або були знову заарештовані, зокрема жінки-активістки, журналісти і члени меншин. У доповіді наведено випадки непропорційного застосування сили проти протестувальників, побиття та сексуальне насильство після затримань, а також випадки психологічного насильства.
За даними доповіді, більшість із 239 осіб, страчених за перші сім місяців 2023 року, були засуджені до страти за злочини, пов'язані з наркотиками.
Це зростання страт і затримань в Ірані відбулося на тлі протестів, що виникли після смерті 22-річної Махси Аміні, яка померла під вартою у вересні 2022 року після затримання "поліцією моралі" в Тегерані за нібито "неналежне" носіння хіджабу.
В доповіді зазначається, що семеро чоловіків були страчені через протести, викликані смертю Махси Аміні або їхню участь в них. Згідно з інформацією ООН з прав людини, судове провадження у всіх цих випадках не відповідало міжнародним стандартам належної правової процедури та справедливого судового розгляду.
За період з 17 вересня 2022 року по 8 лютого 2023 року було заарештовано близько 20 тисяч осіб, які брали участь у протестах. Особливо занепокоєння викликає факт, що більшість арештованих могли бути неповнолітніми, оскільки середній вік заарештованих оцінювався у 15 років, згідно з інформацією заступника командувача Корпусу вартових Ісламської революції.
Гутерреш також висловив занепокоєння щодо осіб, які були помилувані, але потім отримали нові звинувачення або були знову заарештовані, зокрема жінки-активістки, журналісти і члени меншин. У доповіді наведено випадки непропорційного застосування сили проти протестувальників, побиття та сексуальне насильство після затримань, а також випадки психологічного насильства.
За даними доповіді, більшість із 239 осіб, страчених за перші сім місяців 2023 року, були засуджені до страти за злочини, пов'язані з наркотиками.
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