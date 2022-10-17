ООН потребує термінового реформування, заявив Папа Римський

08:49 17 жовтня Київ, Україна

Папа Римський Франциск на тлі пандемії коронавірусної інфекції та війни в Україні заявив про необхідність реформування Організації Об'єднаних Націй (ООН). Обидві кризи продемонстрували "межі мультилатеральної системи", написав понтифік у своїй новій книзі "Прошу вас в ім'я Господа. Десять молитов про надію на майбутнє", уривок з якої в неділю, 16 жовтня, публікує газета La Stampa.

Глава Католицької церкви вважає, що війна в Україні "ще раз більш ніж ясно показує" необхідність "гнучкіших і ефективніших способів вирішення конфліктів". ООН у тому вигляді, в якому вона функціонувала з моменту свого заснування, "не відповідає новим реаліям", пише Франциск.

Папа Римський нагадав, що ООН та її найвпливовіший орган, Рада Безпеки, були спочатку створені для того, щоб "надати форму відмови від жахів, які людство пережило у двох війнах XX століття". Загроза все ще жива, але "світ сьогодні вже не той".

Глава Святого престолу закликав до "структурних реформ". Вони мають бути спрямовані на те, щоб наново відкрити "початкове покликання" міжнародної організації: "служити людській родині". Крім того, з його точки зору, певну роль у прийнятті рішень має відігравати "інтегральна безпека" щодо продовольства, здоров'я, економіки та соціальних питань.

Франциск не вперше критикує ООН

Папа Римський не вперше критикує ООН за її роль у війні в Україні. 6 квітня на прийомі у Ватикані понтифік зазначив, що наймогутніші держави світу відстоюють свої інтереси "шляхом розширення зони економічного, ідеологічного та військового впливу, що видно у нинішній війні".

За словами Франциска, після Другої світової війни було зроблено спроби закласти основи нової історії світу, але, на жаль, стара історія суперництва великих держав продовжилася.

"У нинішній війні в Україні ми спостерігаємо безсилля ООН", - зазначив він.

Джерело: DW

Нагадаємо, тижнем раніше Папа Римський назвав удари росії "ураганом насильства". Понтифік закликав тих, "в чиїх руках доля війни", зупинитися і запевнив, що його серце з українським народом.

Як повідомлялося, росія застосувала право вето в ООН під час засудження "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України.