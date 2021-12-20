ООН наполягає на припиненні воєнних дій між Вірменією і Азербайджаном

05:51 14 липень Київ, Україна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до Вірменії і Азербайджану із закликом припинити зіткнення і почати деескалацію конфлікту. Про це повідомив в понеділок офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

"Генеральний секретар наполягає на негайному припиненні воєнних дій і закликає всі залучені сторони вжити заходів щодо деескалації ситуації, а також утримуватися від провокаційної риторики", - йдеться в заяві.

Глава всесвітньої організації також висловив повну підтримку діям співголів Мінської групи ОБСЄ по "врегулювання цієї небезпечної ситуації і пошуку мирного вирішення тривалого нагірно-карабаського конфлікту".

12 липня вдень Міноборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів ЗС Вірменії атакувати позиції армії республіки на товузском напрямку кордону з використанням артилерії. За даними відомства, бої тривали в ніч на понеділок. В результаті зіткнень загинули четверо азербайджанських військовослужбовців, четверо поранені. У свою чергу, прес-служба Міноборони Вірменії повідомила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почалося в лютому 1988 року, коли

Нагірно-карабаського автономна область оголосила про вихід зі складу Азербайджанської РСР. В ході збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами. З 1992 року ведуться переговори щодо мирного врегулювання конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ, головують в якій Росія, США і Франція.