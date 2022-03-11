ООН: населення Ефіопії скорочується від голоду

09:56 11 червень Київ, Україна

Ефіопія на сьогодні є найбільш незахищеною країною Африки щодо продовольчої безпеки. Експерти ООН прогнозують подальше погіршення ситуації.

Про це свідчить аналіз ситуації, проведений за підтримки ООН, повідомляє ВВС в п'ятницю, 11 червня.



З травня по червень 2021 року 350 тисяч осіб жили у "важкій кризі" в регіоні Тиграй, а також в сусідніх Амхарі та Афарі. Продовольча ситуація в регіоні досягла рівня "катастрофи", яку аналіз визначає як голод і смерть невеликих груп людей, що проживають на великих територіях. Станом на травень 5,5 млн осіб зіткнулися з високим рівнем гострого відсутності продовольчої безпеки в регіоні. Очікується, що ситуація погіршиться до вересня.



При цьому в звіті немає офіційного оголошення про голод - його оголошують лише при дотриманні певних показників смертності, недоїдання і голоду: не менше 20% домогосподарств в районі стикаються з крайньою нестачею харчових продуктів з обмеженими можливостями впоратися з цим; показники гострого недоїдання перевищують 30%; смертність перевищує дві людини в день на 10 тисяч осіб.



Глава гуманітарних організацій ООН Марк Лоукок підкреслив, що на півночі Ефіопії спостерігається голод і "буде набагато гірше". Криза є результатом каскадних наслідків конфлікту, включаючи переміщення населення, обмеження пересування, обмежений гуманітарний доступ, втрату врожаю і засобів до існування, а також дисфункціональні або неіснуючі ринки. Зокрема, Тиграй був спустошений бойовими діями між урядовими військами і повстанцями, 1,7 мільйона людей залишили свої будинки.



Нагадаємо, що кількість голодуючих у світі досягла п'ятирічного максимуму. Проблема гострої відсутності продовольчої безпеки найгостріше стоїть у країнах Африки. Основними причинами названі конфлікти, економічні потрясіння і пандемія.