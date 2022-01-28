ООН: світ стоїть на порозі другої Великої депресії

13:29 12 вересень Київ, Україна

Події, що відбуваються в останні роки, змушують багатьох замислитися про жахливі перспективи майбутнього. Екологічна катастрофа, глобальне потепління, повсюдні війни та тероризм, падіння соціальних норм і засад. А тепер ще й світова пандемія. На порозі вже стоїть «біблійний» голод.

Через пандемію коронавірусу світ наближається до безпрецедентної економічної кризи, порівняної з Великою депресією 1930-х років, говориться в доповіді Організації Об'єднаних Націй.

Відзначається, що вжитих заходів підтримки громадян під час пандемії недостатньо.

"Ще 176 мільйонів осіб можуть збанкрутіти, якщо використовувати базовий рівень бідності в 3,2 долара США в день. Це еквівалентно збільшенню рівня бідності на 2,3% в порівнянні зі сценарієм "без COVID-19"", - заявив представник ООН Олів'є де Шуттер.

Він закликав держави зробити рішучіші кроки для подолання бідності та нерівності, оскільки в нинішній ситуації, на його думку, серйозна криза неминуча, а її наслідки серйозно вплинуть на людство.

Відзначається, що багато сімей по всьому світу вже витратили свої резерви та знаходяться в тяжкому становищі.

Як повідомлялося, у 2020 році світову економіку чекає "слоубалізація" - уповільнення темпів зростання до 3,4%, вважають експерти консалтингової фірми PwC.