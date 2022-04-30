ООН виключила канабіс зі списку небезпечних наркотиків

08:59 03 грудня Київ, Україна

Згідно з рішенням комісії з наркотичних засобів ООН , медичний канабіс виключений зі списку найнебезпечніших наркотичних засобів.

Відповідне рішення було прийняте 2 грудня, передає The New York Times.



Члени Комісії з 53 країн розглянули серію рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо рекласифікації канабісу і його похідних, але основну увагу приділили ключовій рекомендації - виключенню канабісу зі списку небезпечних опіоїдів, які викликають сильну залежність, таких як героїн, прийнятого ще в 1961 році.

"Це довгоочікуване і надовго відкладене рішення, яке може відкрити шлях для розширення досліджень і використання марихуани в медицині", - пише видання.

Експерти відзначають, що голосування не зробить негайного впливу на ослаблення міжнародного контролю за марихуаною, оскільки уряди країн і надалі будуть самі визначати, як її класифікувати. Але визнання ООН можна вважати символічною перемогою прихильників зміни політики щодо наркотиків, які заявляють, що міжнародне право застаріло.

"Це величезна історична перемога для нас, ми не могли сподіватися на більше", - заявив незалежний дослідник наркополітики Кензі Рібуле-Земулі, який уважно стежив за голосуванням і позицією держав-членів.

Слід зазначити, що за виключення канабісу зі списку проголосували 27 країн, 25 - проти. Підтримали - країни Євросоюзу і США. Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія були проти, а Україна утрималася.