Олігархи рф намагаються сховати яхти, відключаючи пристрої для відстеження розташування

07:12 30 травня Київ, Україна

Супер’яхти російських олігархів, які потрапили під санкції, перестали транслювати своє місцерозташування, щоб уникнути арешту.

Про це повідомляє британська газета The Observer (належить Guardian Media Group).



Видання виявило, що з радарів зникли щонайменше шість супер’яхт:

142-метрова Motor Yacht за $300 мільйонів колишнього члена ради директорів «Єврохіму» Андрія Мельниченка

140-метрова Ocean Victory за $300 мільйонів голови ради директорів Магнітогорського металургійного комбінату Віктора Рашнікова

82-метрова Alfa Nero за $120 мільйонів колишнього члена ради директорів "ФосАгро" Андрія Гур'єва

72-метрова Clio за $65 мільйонів промисловця Олега Дерипаски

70-метрова Galactica Super Nova за $80 мільйонів колишнього президента "Лукойлу" Вагіта Алекперова

52-метрова My Sky за $40 мільйонів підприємця Ігоря Кесаєва

Усі вони відключали ідентифікаційну систему (AIS) більш ніж на місяць. Журналістам вдалося зв'язатися з членом екіпажу однієї з яхт. Він підтвердив, що їм наказали приховати дані про місцезнаходження судна.



Дерипаска, Рашніков та Мельниченко потрапили під санкції Великобританії у березні, Гур'єв, Алекперов та Кесаєв — у квітні. Бізнесменам заборонили в'їзд у країну та пообіцяли заблокувати активи.



З початку вторгнення росії в Україну влада західних країн заарештувала щонайменше 13 елітних яхт на 2 млрд фунтів стерлінгів. Усі вони стосувалися олігархів з оточення президента володимира путіна. При цьому загальна вартість замороженого майна бізнесменів становить 10 млрд євро.