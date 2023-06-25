Олігархи та політики Росії масово залишають Москву на приватних літаках - росСМИ

За інформацією росЗМІ, спостерігається масове залишення Москви російськими олігархами та політиками на приватних літаках, і деякі з них уже приземлилися за межами російської федерації.
Безпосередньо, з Москви у бік Санкт-Петербурга вилетів Іл-96-300ПУ, який служить президентським літаком володимира Путіна і оснащений системою управління армією. Однак цей літак зник з радарів поблизу Твері.
Також було помічено виліт другого президентського борту Ту-214ПУ з Москви до Санкт-Петербурга о 14:44. Цей літак також має військове обладнання на випадок збройного конфлікту та зник із радарів над Гатчиною.
Олігарх Аркадій Ротенберг скористався своїм бізнес-джетом Bombardier BD-700, який вилетів із Москви сьогодні об 11:30 ранку і приземлився до Баку о 15:04.. Цей політ спланували ще вчора ввечері.
Літак віце-прем'єра Росії Дениса Мантурова також залишив Москву о 7-й ранку і приземлився в турецькому Даламані о 12:06.
Ще один бізнес-джет, що належить олігарху Володимиру Потаніну - Gulfstream G650, чекає на виліт з Москви до Стамбула сьогодні о 17:00.
Також варто зазначити, що Bombardier Global Express XLS, що належить держкомпанії "Інтер РАО", під керуванням Бориса Ковальчука, сина друга володимира путіна, також вилетів із Москви та приземлився в Петербурзі близько 15:00 мск.
Однак, звичайним громадянам Росії сьогодні буде складно залишити країну , оскільки ціни на авіаквитки до безвізових країн значно зросли, і квитків у такі популярні напрямки, як Стамбул, Астана та Тбілісі, практично не залишилося.
Безпосередньо, з Москви у бік Санкт-Петербурга вилетів Іл-96-300ПУ, який служить президентським літаком володимира Путіна і оснащений системою управління армією. Однак цей літак зник з радарів поблизу Твері.
Також було помічено виліт другого президентського борту Ту-214ПУ з Москви до Санкт-Петербурга о 14:44. Цей літак також має військове обладнання на випадок збройного конфлікту та зник із радарів над Гатчиною.
Олігарх Аркадій Ротенберг скористався своїм бізнес-джетом Bombardier BD-700, який вилетів із Москви сьогодні об 11:30 ранку і приземлився до Баку о 15:04.. Цей політ спланували ще вчора ввечері.
Літак віце-прем'єра Росії Дениса Мантурова також залишив Москву о 7-й ранку і приземлився в турецькому Даламані о 12:06.
Ще один бізнес-джет, що належить олігарху Володимиру Потаніну - Gulfstream G650, чекає на виліт з Москви до Стамбула сьогодні о 17:00.
Також варто зазначити, що Bombardier Global Express XLS, що належить держкомпанії "Інтер РАО", під керуванням Бориса Ковальчука, сина друга володимира путіна, також вилетів із Москви та приземлився в Петербурзі близько 15:00 мск.
Однак, звичайним громадянам Росії сьогодні буде складно залишити країну , оскільки ціни на авіаквитки до безвізових країн значно зросли, і квитків у такі популярні напрямки, як Стамбул, Астана та Тбілісі, практично не залишилося.
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