Олег Тіньков прокоментував продаж свого банку

16:51 03 травня Київ, Україна

Банкір Олег Тіньков, який виступає проти війни з Україною, написав в Інстаграмі, що у нього в росії не залишилося нічого.

«Я втратив все, але я не втратив Душу. Я не можу спокійно заробляти в країні, яка веде війну з сусідом, вбиваючи мирних громадян та дітей, мені не потрібні жодні підстави!» - сказав бізнесмен.



Він додав, що забирає з росії бренди TINKOFF and LA DATCHA, які належать його родині, тому що він не хоче "бруднити" їх кров'ю російських солдатів і жителів України».



За словами Тінькова, йому вдалося побудувати «чесний, вільний та американський тип бізнесу в корупційній та архаїчній росії», на піку кар'єри Forbes оцінював його статки в 9,4 млрд доларів.



Бізнесмен нагадав про погрози, які надійшли йому від «мешканців кремля та луб'янки» під час боротьби з раком крові після антивоєнного посту в Інстаграмі.

"Я не знаю, скільки мені залишилося жити, але я точно не хочу помирати з цими мільярдами, але "падлюкою, боягузом і чмом", як 90% всіх олігархів росії", - підсумував Тіньков.



Олег Тіньков раніше кілька разів пропонував повернути в росію монархію та «коронувати» путіна (наприклад, у своєму інстаграмі, ефірі «Дощу» та в інтерв'ю Юрію Дудю), за що його неодноразово критикували у соцмережах. У сьогоднішньому посту бізнесмен відповів критикам: «Про путіна-царя був великий сарказм і знущання з нього, дивіться у контексті».



2 травня банкір розповів, що наступного дня після того, як він назвав війну в Україні «божевільною», працівники адміністрації президента зв'язалися з керівництвом «Тінькофф» та погрожували націоналізувати банк, якщо працівники не розірвуть зв'язки з його засновником.



У результаті Тіньков продав свою 35-відсоткову частку Володимиру Потаніну. Бізнесмен зазначав, що це було нав'язаним кремлем «відчайдушним розпродажем зі знижкою».



Сам банк після поста Тінькова проти війни відповів, що той — лише «один із 20 мільйонів клієнтів», який давно не живе в росії та «всі останні роки займається питаннями свого здоров'я».



Незабаром «Тінькофф» оголосив про плани провести ребрендинг та відмовитися від прізвища Тінькова у назві.