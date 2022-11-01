16:59 01 листопада Київ, Україна

Бізнесмен і засновник «Тінькофф Банку» Олег Тіньков відмовився від російського громадянства, заявивши, що не може «бачити все це і асоціюватися з путінським фашизмом».

Також він наголосив, що якби не путін, то не було б конфлікту у "ДНР".

«Не можу бачити, як мої колишні співвітчизники вбивають та грабують просто так мирних людей. Я хочу це все „розбачити“, особливо після того, що мені довелося пережити останні три роки. Життя одне, і воно безцінне. Сподіваюся, все більше бізнесменів підуть за мною і перестануть працювати на фашизм, кинуть свої бізнеси та громадянство», - пише бізнесмен.

Раніше від російського громадянства відмовилися вже п'ять бізнесменів: Юрій Мільнер, Тимур Турлов, Рубен Варданян та Микола Сторонський.

Крім того, Олег Тіньков заявив, що перестав бути власником банківського бізнесу під тиском адміністрації президента. У зв'язку з цим він має намір відібрати у банку «Тінькофф» своє ім'я як бренд:



«…ну і перейменуйте його на «Потанін-Банк»... а моє ім'я не повинно асоціюватися з фашизмом».