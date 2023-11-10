11:34 10 листопада Київ, Україна

Як будь-яка буря піднімає сміття, так і війна між Ізраїлем і ХАМАС загострила ставлення в суспільстві до горезвісного "єврейського питання". Не слід забувати про політичну пропаганду з обох воюючих країн та їхніх прихильників.

Виступаючи 9 листопада у берлінській синагозі на церемонії, присвяченій 85-м роковинам Кришталевої ночі (єврейський погром), канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв захистити євреїв від "ганебного" сплеску антисемітизму в країні. Про це повідомляє пресслужба Бундестагу.

Зокрема, він заявив, що "життя іноземцям-антисемітам у Німеччині більше не буде".

"Будь-яка форма антисемітизму отруює наше суспільство. Ми цього не терпітимемо", - заявив Шольц.

Канцлер ФРН заявив, що "ніколи більше" означає збереження пам'яті про звірства нацистів, відмову від "пропаганди тероризму" та забезпечення того, щоб як громадяни, так і мігранти поважали "вільний демократичний порядок Німеччини, що вимагає і гарантує різноманітність та повагу".

Він запевнив, що у Німеччині євреї можуть розраховувати на "фізичний захист єврейських установ та громад".

"Це означає, що поліція та судова система послідовно забезпечують дотримання чинного законодавства", - сказав він.

Шольц наголосив, що місце Німеччини на боці Ізраїлю і висловив радість тому, що багато хто в країні виявив свою солідарність із жертвами нападу ХАМАС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на відкритті першої синагоги, побудованої в Саксонії-Анхальт у місті Дессау, пообіцяв викорінити антисемітизм у країні та підтримувати єврейське життя на території Німеччини.

Олаф Шольц розкритикував і назвав цинічними заяви володимира путіна, який засудив дії Ізраїлю щодо відбиття атаки угруповання ХАМАС.