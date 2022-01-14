"Октоберфест" переїжджає з Німеччини в ОАЕ

08:15 30 квітень Київ, Україна

Найбільший фольклорний фестиваль в світі "Октоберфест" планують перенести з Мюнхена в Дубай через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє видання Der Spiegel з посиланням на джерело.



Згідно з планами організаторів, в цьому році Октоберфест пройде в пустелі. Планується, що фестиваль пройде на площі близько 420 тис. квадратних метрів недалеко від Дубайської пристані.



На цій території дозволять подавати алкоголь, як це робиться в готелях Дубая. Щоб ніхто не гуляв містом напідпитку, п'яних будуть розвозити по готелях на автобусах.

"Мова йде про повагу до обох культур", - сказав один з організаторів фестивалю.

За інформацією газети Bild, дубайський "Октоберфест" повинен початися 7 жовтня о 12 годині дня в 32 наметах, а потім буде тривати протягом шести місяців з 12 години дня до опівночі. Орієнтовна вартість витрат на його організацію - близько 50 мільйонів євро.



Нагадаємо, найбільший в світі пивний фестиваль "Октоберфест-2020" був скасований через пандемію коронавірусу. Влада Баварії вирішила, що ризики були занадто високі.