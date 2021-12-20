Біля Нігерії на танкер з українськими моряками напали пірати

14:04 12 березень Київ, Україна

Танкер Davide B, що курсував у Гвінейській затоці під прапором Мальти, зазнав нападу озброєних піратів. З борту танкера піратами було викрадено 15 членів екіпажу.



Про це пише портал Trade Winds, що спеціалізується на питаннях безпеки на морі.



Напад стався біля берегів Нігерії 11 березня. Групі з дев'яти озброєних піратів вдалося висадитися на борт танкера для перевезення рідких хімічних речовин і захопити в заручники 15 з 21 членів екіпажу.



Портал Dryad Global відзначає, що команда танкера складається з громадян України, Румунії та Філіппін. Чи є серед заручників громадяни України - поки невідомо.



Відзначимо, що МЗС України поки не надало офіційної інформації про викрадення українських моряків з танкера Davide B.



У момент атаки піратів судно знаходилося за дев'ять морських миль від східного кордону нігерійської виключної економічної зони. Судна в цій зоні особливо уразливі, оскільки вона знаходиться поза зоною дії регіональних сил безпеки. Протягом 2020 року тут відбулося п'ять інцидентів, включаючи викрадення людей.



Міжнародне морське бюро відзначає, що в минулому році в Гвінейській затоці з суден було викрадено 130 членів екіпажів - 95% від усіх подібних захоплень в світі за вказаний період.