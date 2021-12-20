Близько 20 фінів воюють на сході України за Росію – розслідування

07:16 24 листопад Київ, Україна





Серед фінів, які підтримують бойовиків РФ, знайшли, зокрема, Йоганна Бекмана, який 2014-го оголошував про нібито створення "представництва Донецької Народної Республіки" у Фінляндії. Його називають ключовою фігурою серед фінських бойовиків, адже саме за його сприяння більшість із них потрапили до лав бойовиків на непідконтрольні українському уряду території.



Також у лавах терористів виявили чоловіка на прізвисько Лаурі Карху – автора книги про події на Донбасі. Він розповідає, наприклад, про те, як отримував від них гроші, а також згадує про випадок, коли, патрулюючи блок-пости, зустрів місію ОБСЄ. Зі спостерігачами фін розмовляв російською, прикидаючись місцевим.



Законодавство Фінляндії не забороняє громадянам брати участь у військових конфліктах за кордоном, але у разі скоєння військових злочинів вони можуть бути притягнуті до відповідальності. Журналісти, які готували розслідування, зазначають, що після спілкування з низкою джерел у них склалося враження, що проти фінських бойовиків не ведуть жодного розслідування. Близько двадцяти громадян Фінляндії воюють на боці проросійських бойовиків на Донбасі, йдеться у розслідуванні фінського видання Yle Серед фінів, які підтримують бойовиків РФ, знайшли, зокрема, Йоганна Бекмана, який 2014-го оголошував про нібито створення "представництва Донецької Народної Республіки" у Фінляндії. Його називають ключовою фігурою серед фінських бойовиків, адже саме за його сприяння більшість із них потрапили до лав бойовиків на непідконтрольні українському уряду території.Також у лавах терористів виявили чоловіка на прізвисько Лаурі Карху – автора книги про події на Донбасі. Він розповідає, наприклад, про те, як отримував від них гроші, а також згадує про випадок, коли, патрулюючи блок-пости, зустрів місію ОБСЄ. Зі спостерігачами фін розмовляв російською, прикидаючись місцевим.Законодавство Фінляндії не забороняє громадянам брати участь у військових конфліктах за кордоном, але у разі скоєння військових злочинів вони можуть бути притягнуті до відповідальності. Журналісти, які готували розслідування, зазначають, що після спілкування з низкою джерел у них склалося враження, що проти фінських бойовиків не ведуть жодного розслідування.

Відомо, що лідером серед європейських країн за кількістю вироків найманцям, які воювали в Україні за бойовиків, є Чехія. Цього року там правоохоронці провели масштабну операцію, в рамках якої затримали щонайменше п'ятьох громадян, підозрюваних у підтримці бойовиків на сході України. Як розповів один із затриманих, ними керували співробітники російського ГРУ, які працювали у посольстві у Празі.



Проте іноземних бойовиків затримують не лише у Чехії. Навесні в Італії спочатку затримали 50-річного колишнього поліціянта, який бився на боці терористів, а згодом – 28-річного італійця на прізвисько Іван із міста Мессіна. Знайшли найманця завдяки аналізу міжнародних фінансових потоків та даних, наданих Фейсбуком.



Українські правоохоронці кажуть, що зараз ідентифікували понад 200 іноземців, які воювали проти української армії на Донбасі.