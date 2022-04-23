«Полювання на відьом» - як в Росії садять до в'язниць українців

10:56 28 листопада Київ, Україна

Щоб виправдати свою присутність на Донбасі і очорнити в очах російського обивателя Україну, путінський режим пішов второваною доріжкою, негласно оголосивши «полювання на відьом». Тепер в кожному українцеві служби РФ бачать потенційного шпигуна.

Нещодавно суд у Краснодарі засудив українця Олександра Марченка до 10 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у переміщенні продукції військового призначення і шпигунстві. Про це повідомила його дружина Катерина.

"Моєму чоловікові, Олександру Марченку, винесли вирок 10 років. І начебто ми знали, що виправдувальний вирок неможливий, але все одно сподівалися на якесь диво...", - пише вона в Facebook.

Жінка звернулася з проханням про допомогу до президента Володимира Зеленського, а також проінформувала про вирок українського омбудсмена Людмилу Денисову, МЗС України, місії ОБСЄ і ООН і низку посольств.

Консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський повідомив, що на наступному тижні відвідає Марченко в СІЗО і надасть йому всю можливу підтримку.

Марченко був затриманий сепаратистами "ДНР" 17 грудня 2018 року. Пізніше його доставили на кордон України і РФ і передали представникам ФСБ Росії. Кримінальну справу проти українця було порушено 30 квітня 2019 року. Його звинувачують в приготуванні до придбання і незаконному переміщенні з території Росії продукції військового призначення і шпигунстві.

За словами родичів, Марченко в 2014 році відвіз свою машину на СТО в Донецьку і не зміг її забрати через початок бойових дій. А в грудні 2018 року йому зателефонував знайомий, який сказав, що нібито людина, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, тому є можливість приїхати в місто і повернути машину. Чоловік поїхав у Донецьк, де і був затриманий.

Відзначимо, в жовтні суд в Омську оголосив подібний вирок іншому українцеві. Ігор Кузнєцов засуджений до 2 років 2 місяців колонії загального режиму і штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян нібито за спробу контрабанди військової продукції.