Полювання на ухилянтів: на КПП «Верхній Ларс» росія розгорне мобілізаційний пункт військкомату

11:55 27 вересня Київ, Україна

Після оголошення в росії "часткової" мобілізації в пункті пропуску «Верхній Ларс» на російсько-грузинському кордоні вишикувалися багатокілометрові черги з автомобілів. МВС росії встановить на цьому КПП мобілізаційний пункт військкомату, щоб ловити та мобілізувати "патріотів".

Напередодні стало відомо, що до КПП прибув БТР із російськими військовими. Фото із військовими публікували численні свідки.

Після оголошення путіна про мобілізацію біля КПП утворилася багатокілометрова черга з машин та людей, які намагаються залишити росію:

Що відбувається перед прикордонним пунктом Верхній Ларс: зйомка з дрону

Багатокілометрові пробки, водії стоять в очікуванні перед кордоном по 40-50 годин. У черзі час від часу починаються скандали та розбирання. #мобілізація #ВерхнійЛарс pic.twitter.com/vfD9Wf4BoU — The Insider (@the_ins_ru) September 26, 2022

Незважаючи на те, що за правилами КПП можна пройти тільки на машині, напередодні людям дозволили пройти прикордонний контроль пішки. Рішення було ухвалено у зв'язку з піковим навантаженням на КПП останніми днями.