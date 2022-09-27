Полювання на ухилянтів: на КПП «Верхній Ларс» росія розгорне мобілізаційний пункт військкомату

Після оголошення в росії "часткової" мобілізації в пункті пропуску «Верхній Ларс» на російсько-грузинському кордоні вишикувалися багатокілометрові черги з автомобілів. МВС росії встановить на цьому КПП мобілізаційний пункт військкомату, щоб ловити та мобілізувати "патріотів".
Напередодні стало відомо, що до КПП прибув БТР із російськими військовими. Фото із військовими публікували численні свідки.
Після оголошення путіна про мобілізацію біля КПП утворилася багатокілометрова черга з машин та людей, які намагаються залишити росію:
Що відбувається перед прикордонним пунктом Верхній Ларс: зйомка з дрону— The Insider (@the_ins_ru) September 26, 2022
Багатокілометрові пробки, водії стоять в очікуванні перед кордоном по 40-50 годин. У черзі час від часу починаються скандали та розбирання. #мобілізація #ВерхнійЛарс pic.twitter.com/vfD9Wf4BoU
Незважаючи на те, що за правилами КПП можна пройти тільки на машині, напередодні людям дозволили пройти прикордонний контроль пішки. Рішення було ухвалено у зв'язку з піковим навантаженням на КПП останніми днями.
Russians trying to cross into Georgia have been дозволено пройти межу control on foot. Рішення ухвалили у зв’язку з піковим навантаженням на пункт пропуску в останні дні. Офіційно пунктом пропуску може проїхати лише транспорт.— The Insider (@InsiderEng) 26 вересня 2022 р
Відео від Baza pic.twitter.com/EHymf4olzl
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