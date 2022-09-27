Полювання на ухилянтів: на КПП «Верхній Ларс» росія розгорне мобілізаційний пункт військкомату

11:55 27 вересня Київ, Україна

Після оголошення в росії "часткової" мобілізації в пункті пропуску «Верхній Ларс» на російсько-грузинському кордоні вишикувалися багатокілометрові черги з автомобілів. МВС росії встановить на цьому КПП мобілізаційний пункт військкомату, щоб ловити та мобілізувати "патріотів".
 
Напередодні стало відомо, що до КПП прибув БТР із російськими військовими. Фото із військовими публікували численні свідки.
Після оголошення путіна про мобілізацію біля КПП утворилася багатокілометрова черга з машин та людей, які намагаються залишити росію:
Незважаючи на те, що за правилами КПП можна пройти тільки на машині, напередодні людям дозволили пройти прикордонний контроль пішки. Рішення було ухвалено у зв'язку з піковим навантаженням на КПП останніми днями.
 